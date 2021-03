ICMBio publica edital do programa Adote um Parque

Chamamento público contempla 132 unidades de conservação federais



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou hoje (4) um edital de chamamento público para selecionar os adotantes de parques nacionais na primeira etapa do Programa Adote um Parque, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente no mês passado. O chamamento contempla 132 unidades de conservação federais na Amazônia.

Pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, podem enviar suas propostas ao ICMBio por meio do email [email protected], ou via envelope fechado, conforme as instruções do edital. As adoções serão efetivadas na forma de doação de bens e serviços para a conservação das unidades, à razão esperada de R$ 50 por hectare ao ano. Os serviços incluem monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais e desmatamento ilegal, recuperação de áreas degradadas, entre outros pontos.

Veja também:

Enare: processo seletivo divulga lista final de selecionados

Profissionalização dá sobrevida ao mercado gastronômico na pandemia

Decisão judicial: Estado deve providenciar aparelho de Raio-X para o Hospital de Oiapoque

Além do edital, o Ministério do Meio Ambiente assinou dois protocolos de intenção, o primeiro com o Carrefour, no ato de instituição do programa, e o segundo com a Genial Investimentos, nesta terça-feira (2) .

O Adote um Parque é um programa do governo federal para atrair recursos do setor privado para a proteção das 334 unidades de conservação federais.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...