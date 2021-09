Oficina de Libras promove inclusão à jovens em Manaus neste sábado (11)

Com o objetivo de despertar o interesse e tornar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) mais acessível à jovens, o Núcleo do Reforço promove, neste sábado das 14h às 17h, uma Oficina de Libras ensinando desde o alfabeto aos números, cumprimentos e sinais importantes para a comunicação do dia a dia. Os interessados devem se inscrever pelo telefone (92) 99614-0373 e realizar o pagamento no valor de R$ 60 até o dia do evento, que acontece na Rua Manoel Marques de Souza, n° 15 – Parque Dez de Novembro.

De acordo com coordenadora pedagógica do Núcleo, Fabiana Ferreira, a iniciativa tem um diferencial por ser ministrada pelo professor de Língua Portuguesa e Libras, surdo e faz leitura labial, Thiago Henrique.

“Temos as turmas reduzidas, material lúdico e de fácil entendimento. Aceitamos todas as pessoas interessadas em aprender a Libras, para que possamos passar esse conhecimento na comunicação entre os ouvintes e a comunidade surda”, explicou Fabiana.

A coordenadora pedagógica é psicomotricista e psicopedagoga, além de ter mestrado em educação. “Atendemos crianças autistas, com déficit de atenção e hiperatividade, sempre buscando trabalhar às necessidades que cada um trás. Visando o desenvolvimento e a evolução de cada um”, informou.

Núcleo do Reforço

O Núcleo foi criado em 2013, em um escritório com o compromisso de oferecer serviços de qualidade e, além do acompanhamento e reforço escolar, preparatórios de escolas militares, processos seletivos e concursos públicos.

“A iniciativa surgiu da minha necessidade como mãe de poder atender e acompanhar o crescimento e desenvolvimento da minha filha, comecei no meu escritório, sou mestre em educação, pós graduada em psicomotricidade e psicopedagogia”, contou Fabiana Ferreira.

Hoje, o Núcleo do reforço conta com duas unidades no Parque Dez e Centro, oferecendo aulas presenciais e on-line, além de uma funcional kids, terapias (on-line e presencial) passeios e oficinas pedagógicas, palestras, workshop e coworking.

