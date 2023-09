Artista amapaense realiza campanha de incentivo à doação de sangue no Hemoap

Cantora Letícia Auolly reuniu fãs e equipe de produção para abastecer estoque do hemocentro.

O Instituto de Hemoterapia e Hematologia do Amapá (Hemoap) recebeu na segunda-feira, 25, a cantora amapaense Letícia Auolly, que reuniu equipe e fãs para incentivar a doação de sangue com a campanha “Um estouro de amor e solidariedade”.

A artista, que tem mais de 199 mil seguidores no Instagram, explica que sempre foi um sonho usar sua arte como ferramenta social, impactando diretamente na vida de muitas pessoas.

“Estou aqui como mulher, mãe e cidadã. Essa é a primeira campanha de muitas e me sinto abençoada em usar o meu reconhecimento para a realização de um gesto de amor tão importante, que é a doação de sangue”, afirma Letícia.

A campanha de Letícia surge no momento em que o estoque do hemocentro encontra-se em estado crítico, com carência para as tipagens sanguíneas O +, O- e A+, como explica o diretor-presidente do Hemoap, Eldren Lage.

“Nós precisamos de mais ações como essa, de pessoas que usam da sua influência positivamente para salvar vidas. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas, então é importante mantermos o estoque abastecido, sem carência”, ressalta Eldren.

Patrícia Dias faz parte do fã clube da cantora e explica que o estímulo para integrar a campanha foi importante para realizar sua primeira doação.

“Toda a minha família já doa há anos, então resolvi me juntar a eles e aderir a campanha. Estou nervosa, é a minha primeira vez, mas faz parte. Sei que isso vai ajudar muitas pessoas”, completa Patrícia.

Critérios para doação de sangue

É necessário pesar acima de 50 kg; ter idade entre 16 e 69 anos; estar em boas condições de saúde; não ter testado positivo para covid-19 nos últimos 30 dias e não ter apresentado sinais ou sintomas de gripes nos últimos 14 dias. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis.

É indispensável estar descansado e bem alimentado antes de realizar a doação. Os intervalos de tempo para doação de sangue são de 2 meses para homens e 3 meses para mulheres.

O hemocentro fica na avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a rua Jovino Dinoá. O funcionamento é pela manhã, das 7h30 às 12h30. As doações de sangue podem ser realizadas por comparecimento espontâneo ou solicitadas através de agendamento via WhatsApp pelo número: (96) 98811-0200.

