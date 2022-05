Inscrições Prorrogadas para comercialização no Festival Gastronômico Sabores no Meio do Mundo

O Festival Sabores do Meio do Mundo acontece no período de 16 a 18 de junho, no estacionamento do Senac Amapá. Para participar da Feira Gastronômica do evento, as empresas interessadas devem se inscrever até o dia 1º de junho de 2022, de forma presencial na sede da instituição.

Os interessados em inscrever-se devem ir até a sede do Senac Macapá, localizado na Av. Henrique Galúcio n° 1999, Santa Rita, Macapá/AP, efetuar o pagamento do valor de R$ 600 reais, no ato da inscrição. Para empreendimentos com estrutura temática, o valor da inscrição é R$ 300 reais.

Todos os participantes devem apresentar uma receita regional inédita ou a releitura com uma porção média de 350g, a ser comercializado no valor máximo de R$ 20,00 (vinte reais), a empresa será responsável pela comercialização de bebidas (alcoólicas e não alcoólicas). O edital com mais informações e as regras está disponível no site do Senac (link).

A programação

O Festival Gastronômico Sabores no Meio do Mundo é aberto ao público e conta oficinas, exposição, comercialização de artesanato e produtos agrícolas, apresentações artísticas, o concurso gastronômico Chef Senac Tucuju, além da comercialização de alimentos.

Parceiros

O evento possui parceiros em sua realização: Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc/AP), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Pará (Senac/PA), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Goiás (Senac/GO), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas (Senac/AM), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Amapá (Sindgêneros), Associação Amapaense de Supermercados (Amaps), Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult), Instituto Municipal de Turismo (Macapátur), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AP), Casa do Sorveteiro, Equatorial Hotel, Boutique Vinho e Cia, Varejão do Japonês, Mariza Foods.

