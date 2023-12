4 dicas para não ter problemas hidráulicos pós-festas de fim de ano

Cuidados diários e recomendações aos hóspedes e convidados podem ajudar a evitar problemas hidráulicos durante e após as celebrações de Natal e ano novo

Natal e ano novo são épocas que causam impactos em diferentes setores e movimentam os lares brasileiros, podendo, inclusive, trazer problemas nas tubulações. Com mais hóspedes em casa, maior uso do banheiro, mais preparações de refeições na cozinha, aumento no consumo de alimento e, consequentemente, uma maior produção de lixo, os encanamentos dos imóveis podem ficar sobrecarregados, principalmente quando o uso é feito de forma incorreta.

Essa parte da casa precisa ser constantemente cuidada, mas, nas festas de fim de ano, a atenção deve ser redobrada, já que os problemas podem ser agravados devido ao aumento de materiais e resíduos produzidos e descartados nas instalações hidráulicas.

Alguns cuidados básicos podem evitar, por exemplo, as chances de entupimentos, vazamentos, danos na estrutura do imóvel e favorecer a proliferação de pragas urbanas. Quando surgem episódios como estes, a solução mais indicada é contratar uma desentupidora.

Antes das festas de fim de ano, faça manutenções

As manutenções preventivas são uma ótima oportunidade para identificar possíveis falhas nas tubulações. Isso porque, alguns problemas podem não ser visíveis e precisam ser analisados de forma mais detalhada. Uma vez identificada qualquer questão, será possível fazer a troca dos materiais e garantir um funcionamento saudável durante as festas de fim de ano.

Esse serviço é feito pela mesma empresa que auxilia no desentupimento e vazamento da tubulação. Para encontrar esse tipo de organização, uma busca direcionada em ferramentas de busca, como o Google, pode ajudar. É possível procurar por “empresa desentupidora em Campinas”, por exemplo, caso o imóvel esteja localizado na cidade paulista.

Tenha atenção com as pias

Nas festas de fim de ano, as pias são usadas constantemente. Na cozinha, por exemplo, elas auxiliam na preparação de diversos pratos da ceia. Devido ao uso frequente, alguns erros podem acabar sendo cometidos, comprometendo o sistema hidráulico da residência.

O descarte de alimentos e de óleo na pia pode, a longo prazo, provocar seu entupimento. Com os canos obstruídos, podem acontecer vazamentos e outros problemas que geram dor de cabeça. Dessa forma, para não se preocupar em como desentupir pia, é importante adotar algumas medidas.

Em relação aos restos de comida, um item que pode ajudar é o protetor de pia, pois ele cria uma barreira que impede que os alimentos entrem nos canos e causem danos para a estrutura.

Já em relação ao óleo de cozinha, a solução mais indicada é o descarte direcionado para uma rede de coleta especial, ajudando, inclusive, com a prevenção do meio ambiente. Alguns condomínios e organizações regionais recebem restos de óleo de cozinha para a produção de sabão, biodiesel, tintas e outros produtos.

Vale lembrar que a pia do banheiro também precisa receber atenção. É recomendado não despejar qualquer objeto no local, incluindo fio dental e fio de cabelo, por exemplo.

Vaso sanitário também merece cuidados

Assim como as pias, os vasos sanitários também sofrem com as festas de fim de ano. Os recipientes apresentam constantemente problemas na descarga e em seu funcionamento devido ao descarte de materiais sólidos no local.

Papel higiênico, algodão, absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, cotonetes e fio dental são alguns exemplos de itens que costumam ser despejados nas privadas e que podem provocar problemas. O acúmulo desses materiais nas tubulações dificulta a passagem de água e das fezes, que precisam de total acesso para serem descartadas da forma correta.

Uma dica para evitar transtornos com os hóspedes nessa época do ano é adotar plaquinhas com orientações de uso e colocá-las próximo ao vaso sanitário. Dessa forma, as pessoas poderão ler e relembrar dos cuidados no momento de usar o sanitário.

Redobre a atenção na limpeza dos ralos

Por fim, os ralos também devem receber uma atenção especial em épocas como esta. Isso porque, ao longo do dia a dia, sujeira e outros resíduos podem se acumular no local, dificultando a circulação de água.

Uma medida básica que pode ajudar a evitar transtornos é a limpeza dos ralos. Essa prática ajuda a retirar todos os resíduos do recipiente, liberando espaço para a água poder passar e acessar as tubulações. Em termos de periodicidade, recomenda-se que seja feita, pelo menos, duas vezes por ano.

