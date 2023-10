Capacitação online e gratuita para o mercado de trabalho abre mil vagas no Amapá

O Coletivo Online é destinado a jovens de 16 a 25 anos com renda familiar de até dois salários mínimos de todo o Brasil e que buscam o primeiro emprego

Estão abertas novas vagas para o Coletivo Online, capacitação do Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola do País. O curso online e gratuito está com mil vagas no Amapá e é destinado a jovens de 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários-mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio. O objetivo é facilitar o entendimento sobre o mercado de trabalho, bem como direcionar a juventude a vagas de trabalho, com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.

“O Coletivo é um dos projetos mais estimulantes que a Solar apoia, afinal de contas, impulsionar a juventude é fundamental para garantirmos mais oportunidades e uma sociedade mais dinâmica e produtiva. Neste curso são abordados temas como Plano de Vida, Planejamento Financeiro, Construção de Currículo e Preparação para Processos Seletivos. Cada participante é cadastrado em nosso banco de vagas especialmente para jovens integrantes do programa. Dentre eles, pelo menos 30% dos jovens que se formam no Coletivo são inseridos no mercado de trabalho, por meio de empresas parceiras”, destaca Renata Melo, diretora regional da Solar Coca-Cola.

Além de online e gratuita, a capacitação está disponível em todo o território nacional. São, ao todo, 11 videoaulas, que podem ser maratonadas, bastando ter uma conexão à internet para conseguir receber os vídeos. Após a capacitação, o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderão se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros.

Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo WhatsApp que for fazer as aulas, através deste link: https://www.solarbr.com.br/coletivo.

Atuação que gera impacto

A iniciativa Coletivo Online faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens de 16 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social. É considerado o maior programa de empregabilidade de jovens no Brasil. Desde o início de sua implementação, em 2009, a Plataforma já impactou mais de 350 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país + DF, chegando a 2.413 municípios. Do total de beneficiados, mais de 105 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

Sobre a Solar Coca-Cola – Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 15 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil – O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem como propósito ser agente de transformação social para reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, potencializado por parcerias e pelo Sistema Coca-Cola. Reconhecidos por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de, até 2030, promover o empoderamento econômico, através da geração de oportunidades no mundo do trabalho para 5 milhões de jovens, prioritariamente negros e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país. Até hoje, o ICCB já beneficiou 562 mil pessoas.

