Inadimplentes podem fazer a renegociação do Fies a partir de hoje (29)

Comitê Gestor do Fies autorizou procedimento pela primeira vez

A partir de hoje (29), os estudantes que possuem dívidas decorrentes do Fundo de Financiamento Estudantil podem fazer a renegociação do Fies junto aos bancos com o objetivo de colocar as parcelas em dia. O procedimento é autorizado pelo Comitê Gestor do Fies (CG-Fies), mas apenas para os contratos firmados até o segundo semestre de 2017.

Esta é a primeira vez que o CG-FIES autoriza a realização do procedimento, para quitar as dívidas do Fies. Antes, era preciso pagar à vista os valores das parcelas em atraso. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a inadimplência resulta em mais de R$ 10 bilhões acumulados em dívidas.

Renegociação do Fies 2019

Somente estudantes que tenham pelo menos 90 dias de atraso na fase de amortização podem realizar a renegociação do Fies 2019. São duas formas de pagamento: reescalonamento ou novo parcelamento. No entanto, será preciso arcar com uma parcela de entrada, em espécie, correspondente a 10% do valor consolidado da dívida em atraso ou no valor de R$ 1 mil, o que for maior.

Financiamento estudantil

O Fies é um financiamento estudantil ofertado pelo Governo Federal para a realização de um “empréstimo”. Quem for contemplado após a inscrição, pode cursar a graduação sem se preocupar com as mensalidades, que devem ser pagas somente após a conclusão do curso.

Para participar do processo seletivo do Fies é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e se encaixar em certos critérios:

– Obter uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e nota superior à zero na redação.

– Ter renda familiar per capita mensal menor que três salários mínimos para modalidade Fies e até cinco salários mínimos para modalidade do P-Fies.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil