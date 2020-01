Facebook quer deixar que você tenha mais controle sobre sua privacidade

Mark Zuckerberg postou um texto falando sobre um dos objetivos de sua empresa na década que se iniciou. Segundo foi informado, terá um grande foco em privacidade dos usuários de suas plataformas, já ocorrendo discussões sobre o tema, para alcançar o que seria “ideal”.

Entre tudo que se deseja fazer, o trabalho já se iniciou e Zuckerberg listou três caminhos que estão seguindo, para assim alcançar o desejado, que é a maior privacidade dos usuários do Facebook e até mesmo fora dele.

O próprio usuário é peça essencial para que o plano de maior privacidade dê certo, por isso entre as cosias citadas, Mark Zuckerberg informou sobre o “convite” para as pessoas revisarem suas configurações de privacidade. Segundo o fundador do Facebook, 2 bilhões de pessoas receberam uma mensagem incentivando a visualizar as configurações de privacidade.

