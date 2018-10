Cursos do SENAR-AP serão oferecidos nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Amapá (Senar-AR/AP) oferecerá, no período de 22 a 26 de outubro, nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, seis cursos destinados a trabalhadores e produtores rurais. Serão oferecidos 15 vagas para cada capacitação, todas de forma gratuita e com direito a certificado.

As inscrições poderão ser feitas no primeiro dia dos cursos. Além das sedes dos municípios, as capacitações ocorrerão também nas regiões do Tira Couro (Laranjal do Jari) e Assentamento Maria de Nazaré de Sousa (Laranjal do Jari).

Para mais informações: Benedito Sanshes – Presidente do Sindicato Rural

de Vitória do Jari

AGENDA DE CURSOS

• Trabalhador em Viveiros Enxertia

Local: Assentamento Maria de Nazaré de Sousa – município de

Laranjal do Jari

Período: 22 a 26 de outubro

Instrutor: Aluizio da Assunção Lopes (Embrapa)

Carga Horária: 40 horas

• Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Filtro

Caseiro

Local: Sede do município de Laranjal do Jari

Período: 22 a 26 de outubro

Instrutor: Silvanildo Silva (RURAP)

Carga Horária: 40 horas

• Trabalhador na Olericultura Básica

Local: Município de Vitória do Jari

Período: 22 a 26 de outubro

Instrutor: Cleimar Silva (RURAP)

Carga Horária: 40 horas

• Educação Ambiental

Local: Município de Vitória do Jari

Período: 22 a 26 de outubro

Instrutor: Jean Santos (RURAP)

Carga Horária: 40 horas

• Trabalhador na Piscicultura

Local: Tira Couro – município de Laranjal do Jari

Período: 22 a 26 de outubro

Instrutor: Fábio Patrício (SENAR-AP)

Carga Horária: 40 horas

• Produção Artesanal de Alimentos – Reaproveitamento

Local: Sede do município de Laranjal do Jari

Período: 22 a 24 de outubro

Instrutor: Eli Baia (SENAR-AP)

Carga Horária: 20 horas

• Produção Artesanal de Alimentos – Reaproveitamento

Local: Município de Vitória do Jari

Período: 24 a 26 de outubro

Instrutor: Eli Baia (SENAR-AP)

Carga Horária: 20 horas

Macapá, 18 de outubro de 2018.

Daniel Alves