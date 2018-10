Festival Saborear Amapá apresenta 20 receitas em panificação e confeitaria

O festival aguarda um público de 9 mil visitantes para divulgar as novidades nos segmentos da panificação e confeitaria no Amapá

Denyse Quintas

O Sebrae promove a 2ª Edição do Festival Saborear Amapá – Panificação e Confeitaria. O evento apresenta 20 receitas inéditas, na sede da instituição em Macapá, nesta quinta e sexta-feira (18 e 19), das 17h às 22h. A porção para cada degustação custa o valor de R$ 6 reais. A programação cultural conta com a participação do cantor, Cley Lunna

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, o festival surgiu diante da falta de divulgação aos trabalhos de panificação e confeitaria no Amapá; de acordo com ela, segmentos importantes que merecem atenção, incentivo e valorização dos produtos que movimentam a economia local.

“O festival divulga as empresas, apresenta os produtos, gera entretenimento e aquece a economia nos setores do comércio e serviços. Queremos lançar no mercado, principalmente, as cake designers, que enfrentam dificuldades por não terem pontos comerciais e acabam realizando pequenos negócios em casa e atendem por encomenda”, disse a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar.

Festival

O evento apresenta novas receitas nos segmentos de panificação e cake designers; realiza a comercialização de produtos; gera um aumento do portfólio de clientes, aos empresários atendidos pelo Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria e oferece gratuitamente, ao público visitante, Oficinas Práticas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Casa do Sorveteiro e Empresa O Moinho, na produção de tortas, pizzas, cookies entre outros.

Segundo a gestora do Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria, Vanusa Colares, o Festival Saborear Amapá, é uma demanda do público empresarial de panificação e confeitaria que há algum tempo solicita eventos que promovam as empresas e produtos, pois consideram que no circuito de feiras e eventos que ocorrem na gastronomia, não há essa representatividade no setor.

Parceiros

O Sebrae, por meio do Projeto do Sebrae – Cadeia do Trigo Panificação e Confeitaria, conta com a pareceria das empresas O Moinho e Casa do Sorveteiro, bem como as instituições, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Associação dos Panificadores de Macapá e Santana (Aspams) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AP).

Expositores

A 2ª Edição do Festival Saborear Amapá – Panificação e Confeitaria, conta com a participação das empresas Pão da Vida Pães e Delicatessen; Ayla’s Bolos Decorados; Delícias da Jujú; Darlany Doces Encantos; Panificadora Nossa Senhora de Fátima; Relicório de Açúcar; Mister Trufas; Panificadora Quero Mais; Jamaira Bolos Decorados; Doce de Mãe; Lica Cordeiro Cake Designer; Padaria Christiane; Maria Brigadeiro; Lelly Cake; Padaria Doce Mel; Bolo de Rolo na Amazônia; Panificadora Carol; Ohana Bolos; O Moinho e Dr. Frango.

Produtos

Empresa Doce de Mãe

Produto: Cake Delícia Crocante

Descrição: Bolo de churros com recheio de doce nobre de chocolate com cobertura de calda de chocolate com farofa de pé de moleque

Empresa Delícia da Juju

Produto: Coxinha de macaxeira com camarão cremoso e charque

Descrição: Coxinha de macaxeira com camarão regional e catupiri e charque

Empresa Jamaira Bolos

Produto: Cone Delícias Gourmet

Descrição: Cone com recheio de chocolate, cupuaçu e castanha de caju

Empresa Maria Brigadeiro

Produto: Brigadeiro Wayãpi

Descrição: Brigadeiro com macaxeira e coco queimado

Empresa Bolo de Rolo da Amazônia

Produto: Bolo Tucuju

Descrição: Bolo de rolo com recheio de açaí

Empresa Padaria Nossa Senhora de Fátima

Produto: Quiche Cunani

Descrição: Combo quiche com recheio de pirarucu e torta doce de muruci

Empresa Ohana Bolos

Produto: Marabaixo no Potinho

Descrição: Bolo de pote de cupuaçu e castanha do Pará

Empresa Dr Frango

Produto: Dr Mexicano

Descrição: Blend de carne bovina com molho de tomate e cebola picante

Empresa Emily Cake

Produto: Verrine Napolitano

Descrição: Chocolate branco, amendoim e cacau em pó

Empresa Padaria Carol

Produto: Combo de croissant com bolinho de carne

Descrição: Combo de croissant com bolinho de carne

Empresa Mister Trufas

Produto: Combo de empada com bombom trufado

Descrição: Empada doce com bombom trufado

Empresa Ayla’s Bolos

Produto: Verrine de Cupuaçu com castanha do Pará

Descrição: Creme básico de leite chantili, geleia de cupuaçu e castanha do Pará

Empresa Madame Boleira

Produto: Quiches da madame

Descrição: Mix de farinha sem glúten, linhaça dourada, frango, cupuaçu e doce de leite zero lactose.

Empresa Lelly cake

Produto: Combo de quiches com tarteletes

Descrição: Creme de cebola, creme de leite, leite condensado, baunilha, morango, kiwi e uva

Empresa Padaria Christiane

Produto: Wrap de carne seca com nata

Descrição: Wrap de carne seca e requeijão

Empresa Lica Confeito

Produto: Cake in box

Descrição: Bolo de chocolate com brigadeiro branco

Empresa Padaria Doce Mel

Produto: Delícia do meio do mundo

Descrição: Massa folhada com recheio de queijo da região

Empresa Padaria Pão da Vida

Produto: Pasteis Tarumã

Descrição: Pastel recheado com creme de tucupi, jambu e camarão regional e pastel de palmito

Empresa Darlany Doces encontros

Produto: Red Ribeirinho

Descrição: Bolo de chocolate

Empresa Padaria Quero Mais

Produto: Combo da Quero

Descrição: Base de pão de queijo com recheio de camarão regional e molho branco/ base de biscoito com geleia de cupuaçu.