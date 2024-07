Formatura de jovens venezuelanos em projeto que capacita para primeiro emprego

Jovens migrantes e refugiados venezuelanos se formarão, nesta sexta-feira, dia 19 de julho, às 14h, no projeto “Jóvenes en Acción”, que proporciona capacitação profissional para que possam acessar oportunidades em programas de aprendizagem como menor e jovem aprendiz.

O evento acontecerá na sede do Ministério Público do Trabalho do Amazonas e Roraima (MPT – AM/RR), localizado na Avenida Mário Ypiranga, 2.479, bairro Flores – Zona Norte de Manaus.

A solenidade de culminância marca o encerramento da sexta turma desta iniciativa, que vem transformando a vida de muitos jovens migrantes e refugiados venezuelanos, em Manaus.

O projeto é realizado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, em parceria com o MPT – AM/RR, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e a Fundação Panamericana para o Desenvolvimento (PADF).

SERVIÇO

O que: Formatura de jovens venezuelanos

Quando: Nesta sexta-feira, 19 de julho

Horário: 14h;

Onde: Auditório do Ministério Público do Trabalho (MPT), localizado na Avenida Mário Ypiranga, 2.479, bairro Flores – Zona Norte de Manaus;

Contato: Emanuelle Araújo – (13) 98843-6047.

