Cresce a adesão dos microempreendedores individuais a medidas sustentáveis

Levantamento do Sebrae avaliou comportamento dos MEI com relação a atitudes de gestão que reduzem o impacto no meio ambiente

Os microempreendedores individuais (MEI) estão mais atentos às questões relacionadas à sustentabilidade ambiental. Segundo levantamento feito pelo Sebrae, houve crescimento na implementação de ações nas 10 variáveis avaliadas pela instituição, entre os anos de 2022 e 2024. A pesquisa mostra que a medida mais praticada pelos MEI é o Controle do Consumo de Energia (75% dos entrevistados), seguida pelo Controle do Consumo de Água (67% dos empreendedores) e Separação de Lixo para Coleta Seletiva, que foi a atividade que registrou maior crescimento de adesão, saindo de um patamar de 52% (2022) para 64% de praticantes este ano.



A pesquisa do Sebrae relacionou 10 ações de sustentabilidade e questionou quais delas eram praticadas nas empresas: Controle do Consumo de Energia; Controle do consumo de água; Controle de consumo de papel; Separação de lixo para Coleta seletiva; Uso de matéria-prima ou material reciclável no processo produtivo; Destinação adequada de resíduos tóxicos; Reciclagem de pilhas, baterias e pneus; Compra e/ou venda de produtos usados; Captação de água da chuva e/ou reutilização da água e Uso de energia solar.



No caso dos MEI, houve crescimento em todas as práticas. Já entre as micro e pequenas empresas, a única medida que registrou queda foi o Controle do consumo de energia, que foi citado por 74% dos entrevistados em 2022 e 70% este ano.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o resultado do levantamento confirma a importância dos pequenos negócios na redução dos impactos da atividade econômica sobre o meio ambiente. “A sustentabilidade é um conceito que não tem mais volta. Os microempreendedores individuais são aqueles que acordam de manhã, sabem se virar e contribuem com o desenvolvimento econômico do país. A missão do Sebrae é ser parceiro dessas empresas e apoiar para que elas possam regenerar o passado e projetar os negócios sustentáveis”, comenta.



“Para além de uma questão de respeito ao meio ambiente e às demandas de consumidores cada vez mais esclarecidos e exigentes, a pauta da sustentabilidade ambiental também diz respeito à redução dos custos de operação dos pequenos negócios, com a diminuição do desperdício e aumento da eficiência”, acrescenta o presidente do Sebrae.



Décio Lima lembra que para que esses pequenos negócios possam se tornar mais sustentáveis, é fundamental assegurar melhores condições de acesso a investimentos que ampliem sua capacidade de inovar. “O programa Acredita, desenvolvido pelo governo federal em parceria com o Sebrae, vai ao encontro desse objetivo. Vamos dar todo o suporte para que essas empresas possam buscar crédito de forma cuidadosa e consciente e investir em inovação”, ressalta.



Confira abaixo as ações de Sustentabilidade aplicadas pelas micro e pequenas empresas:

• Consumo de energia (70%)

• Separação de lixo para coleta seletiva (67%)

• Controle do consumo de papel (65%)

• Controle do consumo de água (64%)

• Destinação adequada de resíduos tóxicos (48%)

• Reciclagem de pilhas, baterias e pneus (38%)

• Uso de matéria-prima ou material reciclável no processo produtivo (31%)

• Uso de energia solar (25%)

• Compra e ou venda de produtos usados (20%)

• Captação de água da chuva e/ou reuso da água (18%)

Entre os MEI (Microempreendedores Individuais):

• Consumo de energia (75%)

• Controle de água (67%)

• Controle do consumo de papel (60%)

• Separação de lixo para coleta seletiva (64%)

• Uso de matéria-prima ou material reciclável no processo produtivo (35%)

• Destinação adequada de resíduos tóxicos (32%)

• Reciclagem de pilhas, baterias e pneus (29%)

• Compra ou venda de produtos usados (25%)

• Captação de água da chuva ou reutilização da água (18%)

• Uso de energia solar (13%)

