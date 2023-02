Microsoft anuncia novo Edge e Bing com ChatGPT: ‘vai mudar a web’

Welligton Arruda



Nesta terça-feira (7), a Microsoft anunciou uma nova versão do navegador Edge e do buscador Bing desenvolvidos com base no ChatGPT, inteligência artificial (IA) da OpenAI. Em evento para a imprensa na sede de Redmond (EUA), a empresa afirmou que as novidades deverão “remodelar a web”.

O CEO da empresa, Satya Nadella, cita que o novo buscador Bing tem uma função chamada “Chat” onde os usuários podem fazer perguntas e receber respostas mais contextuais. Algo similar ao que acontece com o Perplexity, buscador também baseado na tecnologia da OpenAI.

Com a nova versão do Bing, a Microsoft espera ocupar um espaço maior na internet, tendo em vista que o Google segue como líder absoluto no mundo todo. Ontem (6), o Google anunciou um novo modelo chamado de Bard que deverá auxiliar as buscas também com IA, rivalizando com o ChatGPT e, consequentemente, com o novo modelo da Microsoft. A perspectiva, segundo Nadella, é ir “além” nas buscas feitas na web.

Veja mais no Techmundo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...