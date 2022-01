Erupção de vulcão submarino próximo à Austrália causa tsunamis na região

O Hunga Tonga tem aproximadamente 390 mil metros quadrados e chega a 149 metros de altura

A erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, localizado no arquipélago de Tonga, reino polinésio que fica ao leste da Austrália e na porção sul do Oceano Pacífico, provocou tsunamis na manhã deste sábado.

Uma base dos Estados Unidos que fica perto do local confirmou o alerta e afirmou que grandes ondas foram vistas nas ilhas próximas à região. O fenômeno aconteceu durante a última madrugada. O Hunga Tonga tem aproximadamente 390 mil metros quadrados e chega a 149 metros de altura.

O vulcão em questão fica há 65 quilômetros de Nucualofa, capital de Tonga. A cidade fica em Tongatapu, a maior ilha do país. Foram registrados maremotos que avançaram sobre casas e demais construções.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, foram registradas ondas de 83 centímetros na capital toganesa até o momento. O local está presente em uma zona de grande atividade sísmica, chamada de “Círculo de Fogo do Pacífico“.

