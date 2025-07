Conheça os regimes prisionais e as diferenças entre penas de privação de liberdade e restrição de direitos

O Sistema Penal Brasileiro, conforme estabelece o Código Penal, organiza o cumprimento de sentenças privativas de liberdade em três regimes distintos – fechado, semiaberto e aberto –, além de prever as penas de restrição de direitos como uma alternativa à reclusão. A determinação do regime inicial e da modalidade de sanção é feita pelo juiz ou juíza que receber o processo, a quem cabe considerar a gravidade do crime e a reincidência (repetição do ilícito) pelo réu, com o objetivo de individualizar a pena aplicada e o alcance dos seus objetivos, como a retribuição e a reintegração social.

Regimes de cumprimento: do fechado ao aberto

O regime fechado apresenta a máxima restrição de liberdade, que é quando o condenado cumpre a pena em presídio de segurança máxima ou média, em geral (o juiz pode, mesmo com pena inferior a 8 anos, fixar o regime fechado se considerar que as circunstâncias judiciais do crime são desfavoráveis ao réu) aplicado para penas superiores a oito anos ou a pessoas reincidentes em crimes graves. A rotina inclui trabalho interno obrigatório e adesão a uma disciplina rígida.

Em um patamar intermediário, o regime semiaberto permite que o condenado trabalhe ou estude durante o dia, com retorno à unidade prisional à noite. O cumprimento da pena ocorre em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, normalmente aplicado em penas de quatro a oito anos, desde que o condenado não seja reincidente.

Já o regime aberto mais brando. A pena é cumprida em casa de albergado ou em prisão domiciliar, com regras como a permanência em casa no período noturno e nos finais de semana, a comprovação de vínculo de trabalho e a abstenção de novas infrações. Este regime se indica para penas de até quatro anos, para condenado primário e com boa conduta.

Progressão e regressão: dinâmica das penas

O sistema penal brasileiro prevê, ainda, a progressão de regime, que permite ao condenado avançar para um regime menos rigoroso (do fechado para o semiaberto, ou deste para o aberto). Esta transição ocorre conforme o tempo de pena cumprido e a demonstração de bom comportamento, desde que os requisitos legais sejam atendidos – como o cumprimento de um percentual da pena, que varia conforme a duração da mesma.

Mas também é prevista a regressão de regime, situação que implica no retorno do condenado ao regime original ou a um regime mais restrito. Esta movimentação ocorre quando o apenado falha em cumprir as condições impostas para a manutenção do benefício de progressão.

Penas alternativas: restrição de direitos

A pena privativa de liberdade implica no recolhimento do condenado em estabelecimento prisional, com o cerceamento da liberdade de locomoção como forma de retribuição e prevenção de novas infrações. Aplica-se geralmente a crimes de maior potencial ofensivo ou em casos de reincidência.

Em contraste, a pena de restrição de direitos configura-se como uma alternativa à prisão, pois busca evitar o encarceramento – especialmente para crimes de menor gravidade. A sentença judicial impõe ao condenado a perda ou a limitação de certos direitos, sem que haja o recolhimento em unidade prisional. Exemplos incluem: a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos (como a proibição de dirigir ou de exercer certas profissões); e a limitação de atividades no fim de semana. A aplicação destas penas busca a ressocialização do infrator por meio da manutenção de seu convívio social e produtivo ao mesmo tempo que cumpre a sanção penal.

A principal distinção entre as modalidades de pena reside na natureza da punição: enquanto a privação de liberdade foca na restrição física, a restrição de direitos impõe obrigações ou proibições específicas, sem o encarceramento.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Aloísio Menescal e Tácila Silva

