Artistas locais estão na programação cultural da Feira de Negócios de Mazagão

Valorização de atrações amapaenses garantem entretenimento durante evento que gera oportunidade de negócios no município

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) divulga programação cultural da Feira de Negócios de Mazagão. Grupos de dança, cantores e manifestações culturais proporcionam entretenimento e diversão ao público. Evento acontece na Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Dom Pedro I no município, localizada na Avenida Intendente Alfredo Pinto, nº 538, nos dias 29 e 30 de abril, das 17h às 22h.

O coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana e gestor do projeto, Iranei Lopes, expressa a importância em propor espaço para artistas e grupos locais. “É uma iniciativa que garante reconhecimento e diversidade cultural nas apresentações na Feira de Negócios”, destaca o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana gestor do projeto, Iranei Lopes.

A Feira se sustenta em dois (2) eixos – Exposição Mercadológica e Exposição Gastronômica. A Exposição Mercadológica se apresenta pela comercialização de produtos e serviços no setor econômico local de 20 empreendedores; 10 artesãos do município; e a Exposição Gastronômica com comercialização de comidas e lanches, com referência de 7 (sete) representantes da gastronômica local.

Na Feira de Negócios de Mazagão, são parceiros do Sebrae no Amapá, a Prefeitura Municipal de Mazagão (PMMZ) e Associação Comercial e Industrial de Mazagão (Acoimaz).

A Feira de Negócios de Mazagão, é coordenada pela gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida e pelo coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

Data: 29 de abril – Sexta-Feira

Hora: 17h – Som Mecânico

Hora: 19h – Verônica dos Tambores

Hora: 20h – Cantor Eldo Fonseca (Violão e Voz)

Hora: 21h – Grupo de Dança Afro Mutuacá

Data: 30 de abril – Sábado

Hora: 17h – Som Mecânico

Hora: 19h – Tambores de Jorge

Hora: 20h – Verônica dos Tambores

Hora: 21h – Cantor Marlon Barreto (Violão e Voz).

