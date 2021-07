Campanha “Um Dia no Parque” celebra áreas protegidas do Pará

Programação inicia no próximo sábado (17) com eventos esportivos e culturais em Belém, Marituba, Monte Alegre, Juruti e Afuá. Imazon incentiva e mobiliza a campanha desde 2019 em prol da conservação da Amazônia

Mobilização nacional em defesa da natureza, a campanha Um Dia no Parque será realizada no Pará em cinco Áreas Protegidas (APs) de todo o estado. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) incentiva e mobiliza a campanha desde 2019 em prol da conservação do bioma e para gerar diálogos sobre os benefícios de manter a floresta preservada. A mobilização ocorre em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) e a Prefeitura de Juruti.

A pesquisadora do Imazon Jakeline Pereira informa que as Áreas Protegidas são unidades territoriais criadas legalmente para a conservação da sociobiodiversidade, garantindo qualidade de vida tanto para quem habita esses espaços, como povos quilombolas, indígenas e extrativistas, quanto para quem está em núcleos urbanos, já que são reguladoras do clima e preservam mananciais, por exemplo.

“Com a campanha ‘Um Dia no Parque’, pretendemos mostrar a importância da conservação da natureza e, também, convidar a sociedade a visitar esses espaços, para que as pessoas possam ficar mais próximas da floresta, contemplar árvores e animais e desfrutar de atividades de lazer. Em Belém, o Parque do Utinga é uma dessas Áreas Protegidas, na categoria parque estadual, e que é muito visitado”, explica Jakeline Pereira, que atua diretamente em projetos relacionados à criação e gestão de APs.

Programação

O período escolhido para realização da campanha é na semana do dia 18 de julho, data em que foi implementada a lei n.º 9.985, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em 2000. A partir do próximo sábado (17), a campanha Um Dia no Parque inicia em Juruti, no oeste do Pará, com atividades esportivas e culturais no interior e entorno da Área de Proteção Ambiental (APA) Jará. No domingo (18), o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, vai promover apresentações culturais, trilhas, passeios de bicicleta e exposição sobre o projeto “Ararajuba”, que realiza a reintrodução dessas aves na natureza.

No Parque do Utinga, o Imazon vai disponibilizar adesivos tipo lambes aos visitantes que estiverem no local, como uma lembrança para colocar em casa. Com assinatura da designer Yasmim Baia, as peças têm fotografias da Floresta Estadual de Faro, Terra Indígena Kaxuyana Tunayana, Área de Proteção Ambiental Jará, Parque Estadual de Monte Alegre e Terra Quilombola Cachoeira Porteira feita pelos fotógrafos Rafael Araújo, Fabíola Tuma, Márcio Nagano e Phillip Almeida. O Instituto também vai publicar nas redes sociais o teaser do documentário curta-metragem “Terras imensas como nós”, com histórias de povos do Norte do Pará, que será lançado em outubro.

Também no domingo (18), no Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, em Marituba, na Região Metropolitana, a programação inclui feira de artesanato, aula de aeróbica e trilhas. No mesmo dia, no Parque Estadual de Monte Alegre (PEMA), no município de mesmo nome, também no oeste do Pará, será realizada a Expedição “Nelsi Sadeck”, em homenagem a um dos idealizadores do PEMA, com participação de Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon.

Na quinta-feira (22), gestores da Área de Proteção Ambiental do Marajó e Parque Estadual Charapucu, em Afuá, realizam a live “Educação Ambiental em Unidades de Conservação no Marajó”, por meio de plataforma virtual.

Sobre o Imazon

O Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) foi fundado em 1990 e, desde então, se tornou referência internacional em pesquisas sobre o desenvolvimento sustentável na região. A organização possui quase 800 estudos publicados e tem experiências na garantia da sustentabilidade na Amazônia. Há 14 anos, o Imazon atua na implementação de Áreas Protegidas na região Norte do Pará.

Sobre Um Dia no Parque

O Um Dia No Parque (UDNP) é uma iniciativa da Coalizão Pró-UCs (Pró Unidades de Conservação da Natureza), que ocorre em todo o Brasil anualmente, desde 2018. O Imazon integra o projeto desde 2019. O objetivo da mobilização é mostrar que as Áreas Protegidas, entre elas as Unidades de Conservação (UCs), são mais do que ferramentas de proteção à biodiversidade. Elas são espaços que promovem a qualidade de vida aos povos e comunidades e oferecem opções de lazer aos visitantes, além de possibilitarem geração de renda e desenvolvimento socioeconômico. A longo prazo, o Um Dia No Parque pretende desenvolver uma cultura de valorização e pertencimento da população nessas áreas.

Programação – Um Dia no Parque – no Pará

17/07

Área de Proteção Ambiental Jará – Juruti (PA)

Local: Oásis Caranã – avenida Lauro Sodré, s/n

8h20 – Abertura da campanha Um Dia no Parque

8h30 – Passeio ciclístico pela cidade de Juruti e APA Jará

Saída do Oásis Caranã com parada no Jará do André, balneário localizado no interior da APA Jará, e retorno ao Oásis Caranã

9h – Aula de ritmos para moradores do interior e entorno da APA Jará

10h – Atividade de educação ambiental para crianças e adolescentes do interior e entorno da APA Jará, com foco nas Áreas Protegidas

11h – Encerramento do Um dia no Parque – APA Jará

Participação de dançarinos dos grupos culturais “Tribo Munduruku” e “Tribo Muirapinima” e oferta de lanche aos participantes

18/07

Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” – Belém (PA)

Endereço: Av. João Paulo II, s/n

Centro de Acolhimento

8h às 11h – Apresentação Cultural “Carimbó da Maria”

e sorteios de 20 cortesias de aluguel de bicicleta e 5 cortesias de prática de rapel para serem usufruídas no próprio domingo pelos visitantes

8h às 13h – Projeto Ararajuba

sorteio de souvenirs e banner com exposição do projeto que já reintroduziu 27 aves na capital

9h às 12h – Distribuição de lambes de Áreas Protegidas do Pará – Ação Imazon

Trilha do Patauá

9h às 11h – Condução ambiental gratuita na Trilha do Patauá

Obs.: é necessário realizar inscrição prévia

Passeios Turísticos

8h às 13h – Circuito Mapinguari

14h às 17h – Pedalada Caminhos do Utinga

Os passeios serão operados pela empresa Amazônia Aventura

Valor: R$ 50,00 – Contato: (91) 98192-8753

Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia – Marituba (PA)

Endereço – Acesso pela BR-316 na Estrada da Pirelli – (final da estrada), bairro: Decouville

Entrada da Antiga Fazenda da Pirelli

07 às 13h – Feira de Artesanato

08 às 11h – Aula de aeróbica

Trilha do Seringal e Samambaia

09h às 11h – Condução Ambiental gratuita na Trilha do Seringal e da Samambaia.

É necessário realizar inscrição prévia no Departamento de Turismo em Marituba – PA

Ruínas da Pirelli

9h às 11h – Condução Ambiental gratuita nas Ruínas da Pirelli

Obs.: É necessário realizar inscrição prévia no Departamento de Turismo em Marituba – PA

Circuito da Pirelli

9h às 11h – Passeio de bicicleta no circuito da Pirelli

Obs.: É necessário realizar inscrição prévia no Departamento de Turismo em Marituba – PA

Parque Estadual de Monte Alegre – PEMA – Monte Alegre (PA)

Endereço: situado a cerca de 35km do núcleo urbano de Monte Alegre

7h – Saída do micro-ônibus da frente da Igreja Matriz em direção ao PEMA

8h30min – Acolhida no Centro de Visitantes

9h – Palestra sobre a campanha “Um Dia no Parque” – A importância da UC e a contribuição de Nelsi Sadeck à cultura Monte Alegrense – com participação de Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon

9h30min – Expedição Nelsi Sadeck

16h – Encerramento

As visitas ocorrerão em grupos de 10 pessoas, para não haver aglomeração;

Máscaras e álcool em gel serão disponibilizados aos visitantes. O evento será transmitido através de uma live na página do Facebook: “Cultura Paraense” e do “Portal Monte Alegre News”

22/07

Área de Proteção Ambiental do Marajó e Parque Estadual Charapucu – Afuá (PA)

15h às 17h

LIVE: “Educação Ambiental em Unidades de Conservação no Marajó”

Palestrantes: Adriele de Fátima Barbosa (UEPA) e Alzira Araújo (IDEFLOR-Bio)

Local: Plataforma Google Meet

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado