Netflix pode oferecer jogos por streaming em 2022, aponta site

Filipe Garrett

A Netflix pode começar a oferecer games por meio de streaming em 2022, segundo informações divulgadas pela Bloomberg. De acordo com a publicação americana, o serviço será integrado dentro da plataforma e até o momento não há planos para cobrar valores adicionais para o acesso ao catálogo de games. A companhia contratou o executivo Mike Verdu, com experiência no desenvolvimento de games na Eletronic Arts (EA) e em títulos compatíveis com o headset Oculus, para auxiliar neste processo.

Segundo a Bloomberg, a intenção da Netflix é criar um serviço de jogos por streaming integrado à plataforma atual para vídeos. Nesse sentido, assinantes encontrariam jogos disponíveis no catálogo dentro de uma categoria específica, assim como há hoje seções reservadas para filmes, documentários e etc. Além de unir a oferta de games dentro do que a Netflix já faz, o conteúdo seria distribuído como parte das assinaturas atuais, sem custos adicionais para quem desejasse também curtir games por meio da Internet.

Serviços de streaming de games têm ganhado maior evidência porque a tecnologia tem evoluído e problemas com latência têm sido reduzidos em mercados com acesso à Internet de alta velocidade e qualidade. A vantagem oferecida por essas assinaturas é a ideia de que você não precisa de um PC poderoso ou console caro em casa para curtir games novos, já que os jogos são executados em servidores remotos e a única coisa que o seu dispositivo faz é exibir uma transmissão em vídeo do seu gameplay. Um exemplo é o Xbox Game Pass Ultimate, da Microsoft, que vai integrar jogos na nuvem a diferentes dispositivos.

