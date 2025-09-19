Governo do Estado celebra certificação da 1ª turma do Delas Tech, em Macapá

Ao todo, 100 alunas receberam a certificação do curso realizado em parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da deputada federal Professora Goreth.

O Governo do Estado deu início a mais uma iniciativa voltada para as mulheres e ao desenvolvimento econômico do Amapá. Em parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap) e com apoio da deputada federal Professora Goreth, foi realizada a certificação da primeira turma do projeto Delas Tech.

A ação tem como objetivo capacitar mulheres em áreas estratégicas como inteligência artificial, tecnologias assistivas, marketing digital e empreendedorismo. Ao todo, 100 mulheres foram selecionadas para participar da formação, que conta com disciplinas voltadas para o desenvolvimento de aplicações digitais, arquitetura de computadores e programação de softwares.

O projeto é desenvolvido com apoio técnico do Samaúma Tech, projeto de extensão vinculado ao Departamento de Educação à Distância da Unifap, que oferece expertise na área de tecnologia e inovação. O “Delas Tech” reforça o compromisso do Governo do Amapá em promover políticas públicas que estimulem o protagonismo feminino e a transformação social por meio da educação e da inovação tecnológica.

“A área da tecnologia está em constante expansão e demanda cada vez mais profissionais qualificados e, neste cenário, nosso foco está nas mulheres. Com este projeto, queremos mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Este curso é especialmente simbólico, por ser o primeiro no Amapá voltado exclusivamente para a formação de mulheres na área tecnológica. É apenas o início de uma trajetória que promete abrir muitas portas e inspirar novas conquistas”, pontuou a deputada federal Professora Goreth.

Lorena Coelho, de 38 anos, atua na área de tecnologia há mais de duas décadas. Formada em Tecnologia da Informação, ela considera sua participação no projeto uma oportunidade valiosa para aprofundar seus conhecimentos e continuar se desenvolvendo profissionalmente.

“A área da tecnologia é muito vasta, e precisamos nos atualizar como podemos, e conhecer o ambiente com outras mulheres foi muito enriquecedor durante a nossa jornada”, destacou a aluna.



Além de promover o acesso ao conhecimento técnico e tecnológico, a proposta busca também criar oportunidades para que mulheres possam atuar de forma competitiva em setores historicamente dominados por homens.

“A capacitação é uma ação estratégica que fortalece o protagonismo feminino na tecnologia. Nosso compromisso é garantir que mais mulheres tenham acesso à qualificação e possam ocupar esses espaços com competência e segurança”, destacou Edivan Andrade, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.

