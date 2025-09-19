sexta-feira, setembro 19, 2025
Amapá

Incêndio surpreende comunidade ribeirinha do Pau Mulato, no Itaubal, no fim da tarde desta sexta-feira,19

Livia Almeida

Na noite desta sexta-feira, por volta das 18h, a comunidade ribeirinha de Pau Mulato, localizada no município de Itaubal, foi surpreendida por um incêndio de grandes proporções. A região, conhecida por suas construções de madeira e difícil acesso, viu o fogo se alastrar rapidamente.

Ainda não há informações consistentes sobre a origem do incêndio.

Comunidade tenta conter o fogo. Reprodução WhatsApp

Devido à distância, a população tem dificuldades para obter ajuda do Corpo de Bombeiros. Uma professora da comunidade pediu socorro por meio de um grupo de WhatsApp, para que as autoridades locais fossem acionadas e agora os moradores aguardam a chegada dos bombeiros, enquanto tenta conter o fogo com esforços próprios.

As últimas informações, segundo moradores, é que o incêndio já destruiu uma casa e já começou a tomar o alojamento dos professores.

Veja o vídeo do sinistro, divulgado por moradores locais, abaixo:

