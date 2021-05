Elder de Paula é o convidado do Lives de Quinta desta semana

Nesta quinta-feira, 20 o ator Elder de Paula será o entrevistado do Lives de Quinta. Elder atualmente reside em Brasília, onde cursa artes cênicas e trabalha tanto para o teatro, quanto para o cinema. Já foi premiado duas vezes como melhor ator em festivais de cinema nacionais e vai contar pra gente como é trabalhar pro teatro e pro cinema e as diferenças nesse processo.

Arquivo Pessoal

Sobre o convidado:

Elder de Paula, 32 anos, é graduado em Licenciatura Plena em História pela Universidade Vale do Acaraú, UVA (polo AP),concluído em 2010 e atualmente cursando Licenciatura em Artes Cênicas na UnB.

No cinema fez os filmes: “Trajetória”, 2013, direção de Lucas Pennafort, “E o Oscar vai para…”, 2014, direção de Erdman Correia, “Ursortudo”, 2017, direção de Januário Jr, “Mil dias: A saga da construção de Brasília” 2018 History Channel, “Aulas que matei” 2018, direção de Amanda Devulski e “Presos que menstruam” 2018, direção de Alisson Sbrana.

Ganhou o 22 (Vigésimo Segundo) Troféu Câmara Legislativa – MOSTRA BRASÍLIA, de Melhor Ator pelo filme “Ursortudo” no 40 (Quadragésimo) Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e o prêmio de melhor ator no FAVERA – Festival Audiovisual Vera Cruz, pelo filme “Ursortudo”.

Atualmente mora na Ceilândia Norte – Distrito Federal.

Lives de Quinta

Lives de Quinta é um projeto voltado a entrevistas com diversos profissionais do audiovisual amapaense, realizado pelo Festival Imagem-Movimento (FIM).

Serviço:

Lives de Quinta entrevista Elder de Paula | 20/5/2021 | 20h

Link para acesso: https://youtu.be/Bg-F_jafqV0

Via Blog do FIM

