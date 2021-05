Justiça fará pesquisa sobre qualidade de vida na área de segurança

Levantamento subsidiará planejamento de políticas públicas do setor



O Ministério da Justiça e Segurança Pública inicia, nesta quinta-feira (20), uma pesquisa para avaliar a qualidade de vida dos profissionais de segurança pública do país. O levantamento terá duração de três meses e visa subsidiar o planejamento de políticas públicas que atendam aos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

De acordo com o ministério, a pesquisa ficará disponível aos profissionais do Departamento Penitenciário Nacional, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e ao pessoal das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares e das Polícias Civis, Técnico-Científicas e Penais nas unidades federativas.

O link da pesquisa será encaminhado para cada um dos profissionais por e-mail. A participação é voluntária e sigilosa, não havendo qualquer forma de identificação pessoal dos profissionais.

Veja também:

Programa oferece bolsas de estudos para cursos de curta duração na Universidade de Ohio

Cursos gratuitos e a distância são oferecidos por plataforma educacional CPS

Enem 2021: estudantes já podem solicitar isenção da taxa de inscrição

Segundo o Ministério da Justiça, os dados coletados vão fomentar as ações do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social. Criado em 2010, o programa tem como objetivo valorizar o profissional da área de segurança, reduzindo os riscos de morte como também atuando na prevenção da saúde durante o exercício de suas relevantes funções.

“Precisamos conhecer as características e necessidades do profissional que está na ponta, trabalhando para proteger a população”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...