Programa oferece bolsas de estudos para cursos de curta duração na Universidade de Ohio

Uma parceria entre a Latin America Institute of Business (LAIOB) e a Fundação Estudar está ofertando em seu programa de bolsas de estudo cursos rápidos na Ohio University. As oportunidades são para bolsas em cursos da área de Gestão Estratégica de Marketing, Administração e Liderança, Finanças Corporativas e Gestão de Projetos. Os descontos são de 100% (uma bolsa por curso), 70% (duas vagas por curso), 50% e 30%, ambas com número ilimitado de bolsas por curso.

Embora a inscrição esteja disponível, as aulas só serão em julho de 2022, com duração de duas semanas. O Preenchimento do formulário de inscrição deve ser feito diretamente no site da LAIOB. Os participantes dos cursos da Ohio University receberão certificações internacionais e também terão aulas de inglês para negócios, além de visitar empresas da região da universidade. A divulgação dos resultados será feita no dia 12 de agosto de 2021.

Além dos custos acadêmicos, as bolsas da LAIOB também cobrem custos de transporte, alimentação, acomodação e o jantar de formatura. No entanto, não estão inclusos nos pacotes os valores de: passagem aérea, seguro saúde, taxa de matrícula (USD 120) e as despesas de emissão do visto americano (turismo/negócios).

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e nível de inglês intermediário ou avançado, pois o formulário de aplicação já deve ser preenchido no idioma. No processo de seleção, os candidatos passam por uma análise e entrevistas com recrutadores da LAIOB. Entre os critérios que serão avaliados, estão a trajetória profissional, o histórico acadêmico e as experiências pessoais.

Outras oportunidades de bolsas de estudo no Brasil

O Educa Mais Brasil, instituição brasileira de incentivo estudantil, durante todo o ano disponibiliza bolsas de estudo para diversas modalidades de ensino, presencial e a distância. As bolsas de estudo do Educa possuem até 70% de desconto e não há necessidade de pagamentos após a finalização dos cursos. As vagas vão desde a educação básica ao ensino superior, além de cursos de idiomas, profissionalizantes e pré-vestibulares.

