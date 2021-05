Receita fecha galpão com R$ 500 milhões em mercadorias estrangeiras

Peças para televisores estavam guardadas em Guaratiba, no Rio



A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, que engloba os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, interditou hoje (13) um depósito irregular com R$ 500 milhões em mercadorias.

O depósito fica em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A ação foi realizada em conjunto pela Receita Federal e pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização das secretarias municipais de Fazenda e Planejamento e de Ordem Pública.

O galpão de 4 mil metros quadrados (m²) estava repleto de mercadorias estrangeiras, entre as quais peças para televisão, e não possui alvará de funcionamento, nem está vinculado a alguma empresa ou filial.

A ação de hoje visa fiscalizar o funcionamento regular de estabelecimentos comerciais e industriais no Rio de Janeiro, bem como verificar a regularidade fiscal das operações comerciais realizadas nesses estabelecimentos, informou a Superintendência da Receita na 7ª Região Fiscal.

