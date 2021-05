Workshop ensinará como promover música na internet

A produtora Duas Telas, promove no período de 24 a 26 de maio o workshop Tua Música no Digital. O evento acontece de forma online por meio da plataforma Sympla no horário de 19h às 22h e é destinado a artistas, produtores e profissionais do Marketing Digital que atuam no mercado amapaense, e objetiva qualificar e ampliar a divulgação de trabalhos musicais por meio da internet.

Só em 2020, segundo a consultoria Counterpoint Research, serviços como Spotify, Apple Music, Amazon Music, entre outros, alcançaram um total de 394 milhões de assinaturas. O crescimento da cifra é de 35% em relação ao ano de 2019. “Sabemos da importância de nossos artistas estarem presentes nesses canais que são as plataformas de streaming, para podermos cada vez mais escoar as músicas que são produzidas na Amazônia para todo o resto do país”, ressalta a produtora executiva da Duas Telas, Susanne Farias.

O curso será ofertado de forma gratuita, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e da Lei de Emergência Aldir Blanc, e vai abordar assuntos que vão desde a distribuição de música no digital, como monetizar seu streaming musical, além de estratégias e ferramentas de lançamento. “É pensando no artista independe, nas pessoas que estão começando o trabalho no meio musical e nos músicos que ainda não se atentaram para a importância da internet, é que estamos ofertando essa qualificação”, destaca Susanne.

O workshop Tua Música no Digital, que contará com uma abordagem prática, será ministrado pelo especialista em gestão de projetos, cantor e compositor, Lorran Souza, que já ministrou treinamentos em mídias digitais para mais de 3 mil pessoas, de norte a sul do Brasil, nos últimos 4 anos. As inscrições podem ser feitas no site: https://www.sympla.com.br/curso-tua-musica-no-digital__1208956. Ao fim do curso todos receberão certificado de participação. Para informações você pode entrar em contato através do whatsapp (62) 9.9253-1556.

Programação:

24 de maio

Distribuição de música na era digital (3h)

25 de maio

Marketing na música (3h)

26 de maio

Anúncios no Facebook, Instagram e YouTube (3h)

Serviço:

Realização Duas Telas Produções

Workshop: Tua Música no Digital

Facilitador: Lorran Souza – Agência Maristo

Inscrições Gratuitas no https://www.sympla.com.br/curso-tua-musica-no-digital__1208956

Data: 24 a 26 de maio

Informações e inscrições no whatsapp (62) 9.9253-1556

