Bilionário japonês que irá à Lua com a SpaceX viajará antes para a ISS

Em setembro de 2018, o empresário japonês Yusaku Maezawa anunciou que seria a primeira pessoa comum — ou seja, que não é um astronauta profissional — a participar de uma missão ao redor da Lua, prevista para 2023, sendo lançado pelo foguete Starship, da SpaceX. Mas Maezawa fará uma viagem ao espaço antes mesmo disso, pois visitará a Estação Espacial Internacional (ISS) em dezembro deste ano.



A bordo da nave espacial russa Soyuz, Maezawa irá como cliente da empresa norte-americana Space Adventures, acompanhado de seu assistente de produção Yozo Hirano. A data prevista para o lançamento é 8 de dezembro, a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A Space Adventures também foi responsável por missões anteriores com os voos espaciais comerciais utilizando a Soyuz.

Antes de realizar a missão, prevista para durar 12 dias, Maezawa participará de um treinamento de 100 dias nas instalações de treinamento para cosmonautas, tornando-se preparado para tal experiência. Esta pode ser a primeira viagem privada para ISS em mais 10 anos, além de ser a primeira vez em que dois tripulantes particulares serão enviados a bordo da mesma espaçonave — tornando-os os primeiros japoneses a realizar uma viagem particular.

O empresário diz ser movido pela curiosidade de “como é a vida no espaço?”. A viagem para a ISS neste ano também antecipa um pouco do que Maezawa vivenciará na missão lunar Dear Moon — uma viagem de três dias até a Lua, quando o Starship dará uma volta ao redor dela e, depois, a inicia a viagem de volta, com duração de três dias.

