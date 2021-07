Chico Terra lança e-book de fotografias da Amazônia

Coletânea de fotos reúne o melhor dos registros feitos pelo fotógrafo em suas viagens

Por Lívia Almeida



Com 65 anos de existência, Chico Terra já trabalhou de engraxate, quando criança para ajudar no sustento da família, como músico interpretando Chico Buarque, Milton Nascimento e levando a MPA por diversas casas de show, bares e restaurantes de Macapá. Como metalúrgico, quando foi trabalhar nas Gerais nos anos 70.

Mas a fotografia sempre esteve presente em sua vida, desde a adolescência no primeiro encontro com uma Pentax k-1000 passando pelo ofício de fotojornalista, que o permitiu retratar toda a pluralidade amazônida e seu povo, desde o Vale do Jari ao Arquipélago do Bailique.

Assim, em uma coletânea de 187 fotografias deslumbrantes da natureza típica da Amazônia, Chico Terra lança seu primeiro e-book. Segundo ele, o objetivo do lançamento deste material é “deixar um legado do meu trabalho de fotógrafo. As minhas andanças pela Amazônia estão armazenadas aqui em um HD e muitas pessoas me cobravam isso – uma publicação com as fotos – e agora ficou mais acessível com a internet”, afirma o fotógrafo.

Nos primeiros dias de lançamento, o e-book já circula em diversas capitais do país como Minas Gerais, Belém e São Paulo, além de Macapá, o que “já representa um pequeno sucesso pra gente”, comemora o fotógrafo.

Na opinião do professor e fotógrafo, Alexandre Brito “Chico Terra compartilha com a gente, nesse e-book, o amor com que seus olhos de fotógrafo enxergam a Amazônia. A contemplação presente em suas fotos transmite uma inabalável calmaria: os largos horizontes, os rios que espelham toda a beleza ao seu redor, barcos indo e vindo ao pôr do sol. São quase 200 imagens, todas elas tem afeto em seu DNA. A fotografia do Chico Terra é quase meditação”, ressalta.

Para adquirir o e-book “Fotografia da Amazônia” basta contactar o fotógrafo pelo WhatsApp no (96) 3333-4579. A coletânea está no valor de R$ 30.

