Amapá sem Fome: governador Clécio Luís beneficia cerca de 300 famílias em vulnerabilidade com kits de alimentos em Oiapoque

O governador Clécio Luís entregou no sábado, 19, mais de 300 kits de alimentos e 260 Kits da primeira infância para famílias em situação de vulnerabilidade, no município de Oiapoque. A ação faz parte do programa “Amapá Sem Fome”, uma iniciativa que busca combater a insegurança alimentar no estado, conforme prevista no Plano de Governo da gestão, e também é uma política pública que gera dignidade para quem mais precisa.

“Temos ainda um índice alto de famílias em insegurança alimentar e por isso, criamos o programa que garante essa alimentação para estas famílias. Em quase todas às vezes que venho ao Oiapoque trouxemos kits alimentares para atender essa parcela da população que tanto necessita”, destacou o governador Clécio Luís.

A cerimônia de entrega ocorreu na Escola Estadual Joaquim Nabuco. As atividades de repasse dos alimentos na cidade fronteiriça foram coordenadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que somente nesta ação atendeu mais de 300 famílias e 260 crianças até 6 anos. O programa beneficia famílias nos 16 municípios do Amapá.

Entre as mais diversas famílias beneficiadas estava Joana Brito, de 38 anos, que recebeu um kit de alimento e se mostrou satisfeita em conseguir alimentos para seus familiares.

“Estou contente em receber estes alimentos e vai ajudar muito em casa. Lá somos oito pessoas e em alguns momentos faltam as coisas, mas com esse auxílio vamos ter dias melhores”, destacou Joana.

Somente nesta ação de entrega são cerca de 10 toneladas em alimentos para as famílias oiapoquenses, que beneficia diretamente mais de 1,2 mil pessoas, por meio de duas entidades sociais.

“Esse é o nosso compromisso. Realizar ações humanitárias para levar auxilio para estas famílias que tanto necessitam. Vamos continuar com este trabalho e cada vez mais atender a comunidade amapaense. Em Oiapoque atendemos famílias aqui na sede urbana e também nas áreas indígenas”, informou o secretário da Seas, Hugo Paranhos.

Em Oiapoque também será realizada a entrega de cerca de 80 toneladas em alimentos para mais de 2,5 mil famílias indígenas afetadas pela crise fitossanitária da mandioca.

As entregas dos kits tiveram a presença de várias lideranças políticas do município de Oiapoque, secretários estaduais e do deputado estadual Delegado Inácio.

Agência de Notícias do Amapá

