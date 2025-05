Luís Black lança o videoclipe “Revelando a Essência” em todas as plataformas digitais

O artista amapaense Luís Black lança nesta sexta-feira, 23 de maio, o seu mais novo videoclipe, “Revelando a Essência”, disponível em todas as plataformas digitais. Com uma proposta estética potente e uma narrativa audiovisual que mistura lirismo, crítica social e identidade amazônida, a obra marca um novo momento na carreira do rapper, conhecido por letras densas, carregadas de vivência,resistência e propósito.



Gravado em locações simbólicas da Vila do Curiaú e da cidade de Macapá, o videoclipe costura cenas que transitam entre o cotidiano e o sagrado, o urbano e o ancestral, trazendo à tona reflexões sobre pertencimento, fé, juventude preta e superação.

A direção artística e produção audiovisual é assinado pela diretora e jornalista, Cíntia Souza, em parceria com a Oca Produções. A aposta apresenta uma estética cinematográfica e sensorial, com projeções, elementos simbólicos e trilha sonora pulsante que conecta o rap com o imaginário amazônico contemporâneo.

“Esse trabalho é uma declaração sobre quem somos quando nos reconectamos com nossas raízes e nossa verdade. É

sobre honrar nossa essência e deixar que ela fale por nós, através da música, da imagem e da emoção”, afirma Luís Black, que também assina a composição da faixa.

“Revelando a Essência” chega para afirmar o protagonismo da juventude periférica do Norte do Brasil no cenário nacional, promovendo um encontro entre arte, território e identidade.

A produção é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, de incentivo à Cultura. A gestão pro projeto, desde sua elaboração, aprovação no edital até a entrega final é assinada pela Oca Produções, instituição de renome na cena criativa amapaense.

O videoclipe está disponível a partir dehoje no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e demais plataformas.

Assista agora e descubra a essência que pulsa na Amazônia.

Contato para imprensa e entrevistas:

Cintia Souza – 96 99167-0131

E-mail: cintiasouza.crivel@gmail.com

Instagram do artista: @luisblackrap

Curtir isso: Curtir Carregando...