Kuia Crível: A Nova Fronteira da Comunicação Imersiva no Inova Amazônia

A Kuia Crível, uma startup inovadora que surge da fusão estratégica entre a Crível Comunicação e a Kuia Lab, marca sua estreia no Inova Amazônia Summit 2025 com uma proposta disruptiva em comunicação imersiva e novas mídias. Com uma visão ousada e um olhar visionário para o futuro da comunicação, a Kuia Crível oferece soluções próprias para que as marcas recuperem o controle sobre suas narrativas e presença digital.

A Crível Comunicação, uma agência referência na Amazônia em planejamento estratégico e execução de campanhas institucionais, políticas e corporativas, une-se à Kuia Lab, um laboratório criativo especializado em tecnologias emergentes. Juntas, elas formam a Kuia Crível, uma startup que propõe romper com a lógica limitada dos algoritmos das redes sociais.

A Kuia Crível oferece soluções como sites interativos, aplicativos autorais e experiências imersivas que devolvem às marcas o controle sobre suas narrativas e presença digital. Segundo a CEO e fundadora da Crível Comunicação, Cíntia Souza, “é uma excelente oportunidade para produtores de conteúdo e agências de comunicação construírem autonomia na gestão de suas campanhas”.

A Kuia Crível também apresenta tecnologias verdes, com foco em ações de sustentabilidade. O CEO da Kuia Lab, Glauber Khan, destaca que “a Kuia Crível entra no mercado para apresentar tecnologias verdes, principalmente nesse momento de inovação voltada para ações de sustentabilidade”.

Inova Amazônia

Durante o Inova Amazônia, o público poderá conhecer de perto o app Kuia Crível, que será apresentado em uma instalação com projeções interativas e tecnologias sensoriais. A Kuia Crível é uma declaração de independência das marcas diante da superficialidade digital, uma convocação para que empresas, governos e instituições repensem suas estratégias de comunicação.

