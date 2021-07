Olimpíada: Alison e Álvaro vão às oitavas no vôlei de praia

Brasileiros vencem holandeses por 2 sets a 0 na fase de classificação



A dupla Alison e Álvaro Filho venceu nesta quinta-feira (29) os holandeses Robert Meeuwsen e Alexander Brouwer por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 24/22. A partida foi disputada no Parque Shiozake, na capital japonesa. O triunfo selou a classificação dos brasileiros às oitavas de final do vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio.

Com esta vitória, Alison e Álvaro Filho vão aguardar os resultados das partidas de amanhã (30) para saber quem enfrentarão na fase mata-mata. A dupla nacional se recuperou, já que perdeu na última rodada para os norte-americanos Phil Dalhausser e Nick Lucena por 2 sets a 1 (22/24, 21/19 e 13/15). Na estreia, eles derrotaram os argentinos Julián Azaad e Nicolas Capogrosso por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/17).

O jogo

O confronto começou favorável para os holandeses, que abriram três pontos de vantagem (5 a 2). O Brasil conseguiu a igualar quando fez 7 a 7. No decorrer do duelo, Alison e Álvaro subiram de produção e fizeram 18 a 13. Na sequência, eles fecharam o primeiro set por 21 a 14.

O segundo set foi bem mais apertado. Até 10 a 10, a maior diferença foi para Brouwer e Meeuwsen, que fizeram 8 a 6. A disputa foi acirrada até Alison e Álvaro fecharem o marcado em 24 a 22.

