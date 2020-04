eSports e 5G – confira as tendências de 2020

Os eSports e a tecnologia 5G são as duas principais tendências tecnológicas para 2020. Ao menos, foi o que mostrou um estudo realizado pela Kantar, empresa de pesquisa de Mercado, Insights e consultoria. Pensando nisso, resolvemos discutir os resultados da pesquisa, avaliando ambas às tendências indicadas e discutindo como eles devem impactar nossa vida no futuro.

eSports: um mercado em ascensão

De acordo com a Kantar, os eSports devem manter sua força pelos próximos anos e seguir o atual panorama de expansão. E o mais impressionante é que esse cenário deve servir como propulsor para o mercado de jogos eletrônicos em geral, o que inclui também os produtos e serviços que giram em torno desse universo.

Isso quer dizer, portanto, que será crescente o número de usuários acompanhando partidas e torneios via streaming, realizando o download de jogos mobile, adquirindo grandes lançamentos do universo dos games – como The Last of Us II – ainda na pré-venda ou mesmo buscando um site seguro de cassinos online. Além disso, o PlayStation 5 e o Xbox Series X, nova geração de consoles da Sony e Microsoft, respectivamente, também devem sair beneficiados, transformando-se em verdadeiros sucessos de venda.

E se esse cenário ainda não foi prova suficiente de que os esportes eletrônicos deixaram de ser apenas uma brincadeira, basta observar os números que cercam os eSports.

Em 2019, por exemplo, foram 453,8 milhões espectadores acompanhando campeonatos de jogos eletrônicos. E, mesmo em um cenário de crise, US$ 1,5 bilhão foram movimentados por esse mercado apenas no Brasil – o valor representa o dobro de dez anos atrás.

“É importante destacar que o desempenho foi alcançado em um cenário de crise profunda, com a economia em recessão, altos índices de desemprego e corte de investimentos das empresas”, diz Lauro Figueiredo, consultor especializado em tecnologia. “Se o país estivesse em ordem, provavelmente a performance do setor seria muito melhor”.

Esse panorama transforma o Brasil no 13º maior mercado de games do mundo, mas a expectativa é que o país figure entre os 10 primeiros em um futuro breve. Essa estimativa está baseada em um estudo realizado pela PWC, que projetou o potencial para o setor nos próximos anos. Segundo os resultados obtidos, a perspectiva de crescimento deste mercado é de 5,3% até 2022.

Além disso, as receitas apenas com jogos para smartphones deverão crescer de US$ 324 milhões para US$ 878 milhões nos próximos 3 anos. Hoje, o celular é a principal plataforma utilizada pelos adeptos dos jogos eletrônicos no Brasil, sendo o suporte escolhida por 84% dos brasileiros.

Tecnologia 5G

Já o 5G representa a próxima geração de internet móvel, que promete uma velocidade de download e upload de dados mais rápida, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis. Certamente, é uma tecnologia projetada em torno de um futuro onde as redes wi-fi precisão lidar com um tráfego de dados cada vez maior. Serão trilhões de dispositivos constantemente conectados à rede, entre drones, carros autônomos, lâmpadas, ou qualquer outro objeto.

Para se ter uma ideia, hoje, a latência média de uma conexão 4G é de 100 ms (milissegundos) com velocidade média de 50 Mega. A quinta geração de internet móvel, por sua vez, promete velocidades de 1GB com uma latência menor que 10 ms. Esse aumento de velocidade e o potencial de acesso gerado por essa tecnologia devem ser responsáveis por transformar completamente o mundo em que vivemos.

Ao falar sobre o universo das profissões, por exemplo, o estudo apresentado pela Kartan destaca o setor de marketing como um dos mais afetados pela nova geração de internet móvel, tanto pela multiplicação exponencial de alcance quanto pela possibilidade de maior engajamento do público consumidor. A necessidade que os profissionais evoluam para acompanhar as novas tendências é apontada como um dos efeitos mais imediatos gerados pela expansão dessa tecnologia no mundo.

