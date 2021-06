Merkel pede responsabilidade à Uefa nos jogos da Eurocopa em Londres

Semifinais e final serão no estádio de Wembley a partir de 6 de julho



A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu à Uefa nesta terça-feira (22) que aja com responsabilidade em relação aos planos de realizar a final da Eurocopa em Londres (Inglaterra), devido a preocupações de segurança com a disseminação do novo coronavírus (covid-19) na Inglaterra.

“Espero que a Uefa aja com responsabilidade em relação aos jogos da Euro. Não gostaria de ver estádios lotados lá e apoio todos os esforços feitos pelo governo britânico para garantir as medidas de higiene necessárias”, disse Merkel.

Ela discursava em coletiva de imprensa conjunta com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse ser preocupante a disseminação da variante Delta.

Reuters

