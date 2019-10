Mundo homenageia os 79 anos de vida do Rei Pelé

Fifa recorda que o brasileiro foi o único a conquistar três Copas

Vossa Majestade do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé completa 79 anos nesta quarta-feira (23). O jogador marcou 1.282 gols em toda a carreira. O eterno camisa 10 do Brasil foi homenageado nas redes sociais por diversos clubes e instituições. A Fifa publicou um vídeo do jogador com a legenda “o único jogador a vencer três copas do mundo”. A mensagem faz referência aos titulos conquistados pela seleção canarinho em 1958 (Suécia), 1962 (Chile) e 1970 (México).

O talento de Pelé também foi celebrado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que postou uma fotografia do Rei, diante da Taça Jules Rimet, junto à mensagem “o aniversário é dele, mas o presente sempre foi nosso”.

Em tributo a mais um aniversário de Pelé, o Santos vai estampar uma coroa sobre o escudo do Peixe, na camisa número 10 do time, até o final desta temporada.

A Rádio Nacional também presta reverência ao Rei. Ouça o primeiro gol de Pelé na final entre Brasil e Itália, na Copa do México, em 1970, narrado pelo locutor Jorge Cury.

