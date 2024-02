Descubra como incentivar o interesse das crianças pela culinária

Desperte o chef mirim que existe dentro de cada pequeno ao transformar a cozinha em um playground da culinária

Permitir que as crianças ajudem na cozinha é uma ótima maneira de mantê-las entretidas e despertar o gosto pela culinária. A ideia de que só os adultos podem trabalhar nas receitas já foi deixada para trás há muito tempo, tanto que existem até programas focados nos chefs mirins, como o Junior Bake Off Brasil.

Ainda assim, mesmo que os pais não tenham interesse em levar os filhos em um famoso programa de culinária, vale permitir que eles ajudem nos preparos, desde um hambúrguer até o bolo do lanche da tarde. Veja agora como despertar o interesse dos pequenos pela arte da cozinha!

O que dá para fazer de acordo com a idade

A melhor forma de despertar o interesse das crianças é envolvê-las no preparo dos alimentos. Desde os dois anos já é possível ajudar os pais e, conforme o pequeno cresce, a participação se torna mais ativa.

Até 2 anos

Como são muito pequenos, a participação aqui é mais como observador. Coloque a criança na cadeirinha e deixe que ela segure os ingredientes que farão parte da papinha, por exemplo. Assim, ela conhece as texturas dos alimentos. Legumes e frutas são a melhor escolha, já que a criança tende a levá-los à boca.

Entre 2 e 3 anos

Nessa fase, a criança já tem um pouco mais de liberdade, então pode ajudar adicionando ingredientes em um recipiente. Para evitar que se machuque, aposte em tigelas e itens de plástico. Deixe tudo já pronto com as medidas e o pequeno mistura no bowl.

Entre 3 e 6 anos

A partir dos 3 anos, a ajuda já se torna mais ativa. A criança pode bater itens no liquidificador, amassar ingredientes, esticar massas ou cortar usando moldes. Também já consegue ajudar na etapa de limpeza, passando pano na mesa ou lavando itens de plástico na pia.

Entre 7 e 11 anos

A partir dos 7 anos, a criança já pode assumir mais itens das receitas, usar o ralador, picar determinados alimentos e lavar a louça. Também já entende as dosagens dos preparos e pode se arriscar no desenvolvimento das massas de bolo, por exemplo. Cabe aos pais a parte mais difícil: levar e cuidar do forno e do fogo.

A partir dos 11 anos

Aqui, a criança já consegue preparar a receita sozinha. Os pais podem ficar por perto apenas para dar apoio ou trabalhar juntos, um fazendo a massa e outro o recheio é uma ideia. Já é permitido mexer no fogão e em alguns utensílios complexos, mas sempre com alguém supervisionando.

Benefícios de deixar as crianças cozinharem

Existem muitos benefícios em permitir que as crianças se aventurem na cozinha. O primeiro deles é o interesse pelos alimentos mais saudáveis. Mas não para por aí, outros pontos positivos incluem:

aumento da independência, saber se virar sozinho em diferentes situações;

melhora da sociabilidade, pois precisa trabalhar em grupo com os pais e irmãos;

melhora da coordenação motora, já que será preciso mexer em diferentes utensílios;

compreensão da origem dos alimentos, a criança descobre como surgiu seu bolo ou torta preferido;

aumento do convívio familiar, seja com os pais ou com os avós, a criança vê esse momento como tempo de qualidade ao lado de quem ama;

reforço do que é visto na escola, afinal, a matemática é necessária para entender as quantidades, o português para ler as receitas e as artes para apresentar o prato de forma criativa;

entende e respeita os riscos, por estar observando o adulto mexer no fogo ou com fritura, tem contato com as datas de validade dos itens e até aprende sobre a forma de conservação ideal.

