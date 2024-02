Clima organizacional reflete diretamente na motivação dos colaboradores

Pesquisas e autores apontam que empresas com atenção ao clima organizacional podem ter funcionários mais motivados, engajados e produtivos

Já se foram os dias em que os colaboradores de uma empresa se importavam apenas com o salário que cai na conta bancária todo início de mês. Ter auxílios como o benefício refeição e se sentir bem no ambiente de trabalho também têm sido pontos relevantes para atrair e reter talentos em uma empresa. Para alcançar esses objetivos, líderes e gestores de RH precisam estar atentos ao chamado clima organizacional.

Ter um ambiente de trabalho agradável pode gerar, segundo pesquisas, bem-estar a toda equipe, promover mais produtividade, ânimo e criatividade, atributos essenciais para o desenvolvimento de um negócio bem-sucedido.

No entanto, a manutenção desse ambiente é um dos desafios diários dos gestores e das organizações, uma vez que essa atmosfera é impactada por múltiplos fatores e que pode ser percebida de forma diferente por cada colaborador. Ações de comunicação interna e disponibilização de benefícios como Gympass tendem a gerar mais satisfação nos funcionários dentro e fora da organização, ajudando na construção de um ambiente organizacional mais positivo.

O que é clima organizacional?

O clima organizacional é, de acordo com o autor de livros da área de Administração de Empresas e Recursos Humanos, Idalberto Chiavenato, um conjunto de sentimentos predominantes numa determinada organização que envolve a satisfação de seus colaboradores tanto com aspectos técnicos de sua carreira, quanto com aspectos afetivos ou emocionais.

Por esse motivo, ele costuma ser descrito como um ambiente gerado pela combinação de atitudes praticadas por uma empresa que influencia a percepção dos funcionários em relação ao seu empregador. Cabe destacar que essa compreensão materializa-se nas atitudes que os funcionários têm para se relacionar com colegas de trabalho, líderes, clientes e até mesmo com as funções que desempenham, podendo ter um retorno positivo ou negativo.

É importante ter em mente que o clima organizacional apresenta alguns pilares que, quando considerados por um gestor, podem ajudar a criar um ambiente mais agradável para todos.

Entre as bases desse conceito estão a capacidade da empresa de reconhecer os serviços prestados, coerência entre o ambiente e a estrutura oferecida, confiança entre colaboradores e seus líderes, estrutura da empresa como um todo e relação das pessoas que atuam na equipe.

Para melhorar o clima organizacional, as empresas podem usar algumas medidas e ações específicas. A atenção com a estrutura do espaço corporativo, monitoramento das condições higiênicas do espaço e iniciativas que proporcionem ganho nos relacionamentos interpessoais, como encontros e celebrações esporádicas, podem contribuir para um ambiente de trabalho mais positivo.

Além disso, manter-se atento aos níveis salariais da empresa em relação ao mercado, buscar formas de prestar apoio à saúde física e mental, disponibilizar benefícios e criar um ambiente de trabalho que preza pela transparência e confiança também podem ajudar no processo.

Como o clima organizacional reflete nos colaboradores?

O clima organizacional afeta diretamente na produtividade e engajamento da equipe. Um ambiente de trabalho sem atenção ao bem-estar de seus colaboradores pode gerar frustração, receios, inseguranças e falta de motivação para realizar as tarefas.

Segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos, pesquisas revelam que funcionários utilizam apenas 8% de sua capacidade de produção em ambientes ruins e desmotivadores. Por outro lado, empresas que buscam criar um espaço mais positivo, possuem o mesmo índice na casa dos 60%.

Para o autor do livro “Recursos Humanos: princípios e tendências”, Francisco Lacombe, o clima organizacional reflete no grau de satisfação dos trabalhadores com o ambiente interno da empresa e esse fator está diretamente ligado à motivação, identificação com a organização, interesse no trabalho e sentimento de valorização como profissional.

Outro estudo aponta os benefícios de um ambiente de trabalho positivo para seus colaboradores. Segundo o artigo “Help your employees find purpose — or watch them leave” da consultoria Mckinsey & Company, um espaço de trabalho mais aberto e transparente favorece o ganho de disposição e engajamento aos colaboradores.

Além disso, esse ambiente também gera lealdade e disposição para a equipe recomendar a empresa como um bom lugar para se trabalhar. Dessa forma, os cuidados com o clima organizacional são de suma importância para as empresas, uma vez que afetam de forma direta a produtividade dos colaboradores e colabora para o sucesso da organização.

Foto: reprodução Freepik

