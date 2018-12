Poeta carioca radicada no Amapá lança livro de poemas sobre o mar

“Uma viagem aos cantos mais escondidos da alma”, é aonde a poeta, Ana Anspach, encontrou a matéria para produzir seus poemas. O livro ‘A Trilha do Mar’ retrata os momentos tristes e felizes em que Ana passou pela depressão, e encontrou na escrita seu refúgio. O lançamento acontece no dia 15 de dezembro, às 20h, na Livraria Acadêmica no Macapá Shopping.

O encontro com a poesia aconteceu aos 11 anos para Ana, quando conheceu o gênero e também começou a rabiscar seus primeiros versos. “Sofri bullying na adolescência, embora não tivesse esse nome, as palavras me feriam e talvez tenha sido nesse momento que decidi escrever para não ferir ninguém”, desabafa, Ana.

O nome do livro vem de uma de suas maiores paixões, o mar. Quando criança, Ana morou próximo a praia, e ele representa para ela mais que a nostalgia da época, é sua grande fonte de inspiração. “O mar me lembra pessoas muito importantes: meu avô, minha mãe, colegas da infância. Acho que sempre quis ser uma sereia, sempre quis entender o mar”, conta a poeta.

No lançamento terá leitura de alguns de seus poemas feito por outros poetas e artistas amapaenses, além de um coquetel e música ao vivo.

Ana Anspach, 52 anos, é mãe e publicitária e trabalha como assessora de imprensa. Carioca, mora no Amapá há 23 anos. Membro da Associação Literária do Estado do Amapá – Alieap, participou do projeto Cenopoesia onde já realizou duas exposições de poemas uma em Macapá e uma no Município de Santana, atualmente divulga seus textos nas redes sociais.

Serviço:

Lançamento – A Trilha do Mar de Ana Anspach

Dia 15 de dezembro, sábado

Às 20h

Livraria Acadêmica – Macapá Shopping – Piso L2

Livro comercializado ao valor de R$30,00