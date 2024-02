Governo do Amapá retira 168 toneladas de entulho e lixo em dois canais que transbordaram em Macapá

Limpeza deu vazão às águas que estavam represadas e causaram alagamentos na capital, na terça-feira, 13.

Por: Jamylle Nogueira

O Governo do Amapá atuou com uma força tarefa para desobstruir os canais localizados na Rodovia Josmar Pinto (JP) e na avenida 13 de setembro, em Macapá, para desobstruir e dá vazão para as águas represadas que estavam causando alagamentos, após às fortes chuvas, nesta terça-feira, 13, na capital.

Os serviços nas duas áreas foram finalizados durante a madrugada, e ao todo foram retiradas 168 toneladas de entulhos, lixos entre outros insumos dos locais, com auxílio de vários equipamentos:

1 escavadeira hidráulica

2 retro escavadeiras

2 pás mecânicas

20 caçambas

1 caminhão comboio

1 caminhão de carroceria

As ações foram coordenadas pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) e de acordo com o secretário, Valdinei Amanajás, no canal da JP, conhecido como “Pedrinhas”, foi retirada uma pedra de concreto de 1,5 metros que estava impedindo o escoamento da água.

“Essa pedra foi uma das principais causas dos alagamentos, porém conseguimos removê-la e agora as águas estão tendo a vazão corretamente. Vale ressaltar que essa limpeza deve ser contínua e preventiva, principalmente no verão, e é de extrema importância não jogar lixo nos canais para evitar esses transtornos”, frisou Valdinei.

O secretário destacou que o Governo do Amapá seguirá dando continuidade e suporte para a Prefeitura de Macapá realizar a limpeza nos demais canais da cidade.

“Fizemos um mapeamento nas principais áreas onde estão localizados os sistemas de esgoto. Durante o dia, nós estamos com as máquinas nas ruas fazendo a desobstrução e limpeza nos canais e nas vias que estão em estado mais críticos”, destacou o secretário.

Nesta quarta-feira, 14, os serviços estão concentrados no canal do Beirol, onde o Governo do Amapá está auxiliando os serviços executados pela prefeitura da capital, disponibilizando 20 caçambas.

Foto: Jamylle Nogueira/Setrap e Mônica Silva/SVS

