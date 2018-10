Pílula promete efeito de cirurgia bariátrica para emagrecer

O dispositivo é capaz de reduzir o volume do estômago e, consequentemente, a quantidade de alimento ingerido

Alessandra Balles

Uma pílula que, quando ingerida, se transforma em um balão gástrico, com efeito semelhante a de uma cirurgia bariátrica. Segundo o serviço nacional de saúde do Reino Unido (NHS), a funcionalidade da pílula foi comprovada em um estudo realizado com 119 pacientes — em sua maioria mulheres.

O dispositivo é capaz de reduzir o volume do estômago e, consequentemente, a quantidade de alimento ingerido, colaborando com a perda de peso. Segundo especialistas, a medicação pode ser um método menos invasivo — em comparação com a cirurgia — capaz de controlar o peso em indivíduos com índice de massa corporal (IMC) elevado. A pílula também pode ser uma alternativa para pacientes obesos com comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia (níveis de colesterol altos). A existência de outras doenças é uma das condições analisadas antes da cirurgia bariátrica.

