Prêmio Jabuti abre inscrições para edição 2026

Este ano foi criada a categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital



Camila Boehm – Repórter da Agência Brasil

O Prêmio Jabuti, reconhecida premiação da literatura brasileira, abriu inscrições para sua 68ª edição, nesta terça-feira (31). Os interessados podem se inscrever até as 18h de 19 de maio.

Podem concorrer obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, desde que tenham ISBN (Padrão Internacional de Numeração de Livro) e ficha catalográfica emitidos no Brasil.

Entre as novidades está a criação da categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital, a fim de reconhecer a atuação de criadores de conteúdo que contribuem para a valorização do livro e incentivo à leitura.

“A iniciativa amplia o escopo do prêmio ao agregar agentes que hoje desempenham papel relevante na circulação da literatura, especialmente entre públicos mais jovens”, explica a Câmara Brasileira do Livro (CBL), responsável pelo prêmio.

As indicações para a nova categoria podem ser feitas por meio de consulta pública, aberta no site do prêmio.

Outra mudança ocorreu na categoria Livro do Ano, principal distinção do prêmio.

A partir desta edição, obras das categorias Escritor Estreante Poesia e Escritor Estreante Romance passam a concorrer à premiação.

O vencedor poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma agenda de palestras e encontros.

A premiação inclui, além da estatueta, o valor de R$ 70 mil.

A categoria anteriormente chamada de Fomento à Leitura passa a ser denominada de Incentivo à Leitura – Projeto. Mas continua com o objetivo de reconhecer iniciativas que promovem o acesso ao livro, a formação de leitores e a difusão da leitura no país.

“O Prêmio Jabuti acompanha as transformações no campo do livro e da leitura e nas formas como as obras são descobertas e compartilhadas. Hoje, o incentivo ao hábito de ler passa também por novos agentes de promoção da leitura, que atuam em ambientes digitais e ampliam o alcance da literatura”, disse Hubert Alquéres, curador do prêmio.

“Ao reconhecer esses agentes, o Jabuti amplia seu olhar sobre o universo do livro, sem perder de vista o lugar fundamental da criação literária”, acrescentou.

A 68ª edição do Prêmio Jabuti está dividida em quatro eixos:

No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante – Poesia, Escritor Estreante – Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.

No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar.

O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução.

O eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura – Cultura Digital, Incentivo à Leitura – Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma do prêmio.

Não serão aceitas obras que tenham utilizado ferramentas de inteligência artificial em tarefas autorais, exceto quando seu uso se configure como objeto de análise, estudo ou crítica, conforme previsto em regulamento.

A composição do júri será por consulta pública para indicação de nomes, aberta no mesmo período das inscrições.

A seleção final será da curadoria, com base em critérios de qualificação técnica e isenção.

Agência Brasil

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