Poesia da vida e os desejos da carne numa noite de arte com Pat Andrade e Mary Paes

Artistas lançam livros artesanais e apresentam Recital Poético neste sábado (23), em Macapá

No próximo sábado (23), as poetas Mary Paes e Pat Andrade lançam suas mais recentes publicações artesanais, às 18h, no Comitê de Cultura do Amapá, área central da cidade.

Mary Paes publica o zine “Rapidinhas com Mary Paes nº 2” e apresenta o recital “Dos desejos da carne…”, acompanhada do músico Ladio Gomes, enquanto Pat Andrade lança o livro artesanal “Vida se escreve com poesia” e apresenta a intervenção poética de mesmo nome.

Para os amantes das artes visuais, uma exposição do cartunista Ronaldo Rony. A música fica por conta de Marcelo Abreu, acompanhado de Cássio Pontes.

Sobre Pat Andrade

Escritora, multiartista e produtora cultural. Tem mais de 32 livros artesanais e virtuais publicados além de e participação em coletâneas nacionais e regionais e revistas literárias. Publicou O avesso do verso, O peso das borboletas, Dias de Poesia e Asas para o Mundo. Colaboradora do Site De Rocha, membro dos coletivos Urucum, Sarau do Recomeço, Café e os Poetas e Mulherio das Letras, Pat leva poesia por onde passa.

Sobre Mary Paes

Poeta, escritora e jornalista. Artista de múltiplas linguagens. Mora em Macapá desde 2005. Tem quatro livros publicados e participação em mais de 10 coletâneas nacionais e regionais. Em 2021 criou o Recital Penélope Moderna que, mais tarde, tornou-se a banda Literomusical Penélope Moderna, e também o nome de seu último livro, publicado pela editora O Zezeu.

O evento tem apoio da Fundação Municipal de Cultura de Macapá (FUMCULT), da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT-AP) e Comitê de Cultura do Amapá.

Serviço:

Recital poético e lançamentos de livros artesanais

Data: 23 de agosto | sábado

Hora: 18h

Local: Comitê de Cultura do Amapá

Endereço: Av.: Procópio Rola, 2326, Santa Rita – Macapá/AP

Fotos: Arquivo Pat Andrade

Fotos: Jesiel Braga ( Mary Paes)

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...