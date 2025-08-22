Documentário sobre o Teatro Experimental do Sesc será lançado no Teatro Amazonas

Produção dirigida por Gustavo Soranz resgata trajetória do TESC, movimento de resistência cultural surgido em Manaus durante a Ditadura Militar

O documentário “A Amazônia como palco – uma história do Teatro Experimental do Sesc (Tesc)”, que conta a trajetória de um grupo teatral surgido em Manaus no final da década de 60, reunindo artistas e intelectuais em um movimento de resistência cultural na Ditadura Militar, será lançado no dia 27 de agosto, às 20h, no palco do Teatro Amazonas, no Centro, zona sul. A entrada é grátis, mediante ordem de chegada.

O lançamento do documentário é um projeto contemplado pelo Edital 001/2023, através da Lei Paulo Gustavo (LPG) na categoria “Distribuição”, gerido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com apoio do Governo Federal, do Ministério do Turismo (MTur), Secretaria Especial de Cultura (Secult) e Fundo Nacional de Cultura (FNC).

O longa é dirigido por Gustavo Soranz. A direção de fotografia é assinada por Erlan Souza, enquanto a produção fica por conta da RIZOMA Audiovisual.

Ao longo de 93 minutos, o documentário aborda as duas primeiras fases do grupo, entre 1968 e 1982. O Tesc ganhou destaque nacional na década de 1970, quando o escritor Márcio Souza se uniu ao grupo ao lado do poeta Aldisio Filgueiras, um dos fundadores. Eles contribuíram para lançar um olhar crítico ao processo de exploração da Amazônia, além de passarem a valorizar as culturas indígenas da região.

Para o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, o lançamento do documentário é um resgate essencial da memória cultural do Amazonas. “O Tesc foi um dos movimentos mais importantes da nossa história recente, porque mostrou a força da arte como ferramenta de resistência e identidade. Reviver essa trajetória no palco do Teatro Amazonas é uma forma de homenagear quem abriu caminhos e, ao mesmo tempo, inspirar novas gerações de artistas a continuarem produzindo e refletindo sobre a Amazônia”, afirmou.

Entre as montagens estão peças sobre a cosmogonia do Alto Rio Negro, como “A paixão de Ajuricaba” e “Dessana, Dessana”, e produções críticas à euforia da Zona Franca de Manaus (ZFM), como “Tem Piranha no Pirarucu” e “A resistível ascenção do boto Tucuxi”. Segundo Gustavo Soranz, essas obras se consagraram como clássicos do teatro brasileiro e pioneiras da dramaturgia amazônica.

“O Tesc foi uma experiência cultural ampla, que não se restringiu ao teatro. Reuniu nomes importantes da música, artes e literatura do Amazonas. Este filme é uma homenagem ao grupo e ao que ele representa para a história da região. Além disso, o documentário será lançado próximo ao aniversário de um ano do falecimento do escritor e dramaturgo, Márcio Souza. Então, é uma data também bem significativa”, afirma Gustavo Soranz.

A obra reúne ainda registros de peças clássicas, arquivos fotográficos e depoimentos de grandes nomes que participaram do TESC, como Nielson Menão, Ednelza Sahdo, Stanley Whibbe e outros.

A Rizoma Audiovisual atua desde 2008 trabalhando na interface entre o audiovisual e a antropologia, produzindo obras para televisão, cinema e web que refletem sobre a sociobiodiversidade amazônica. Além disso, a empresa produz conteúdo, capacitação e pesquisa na área do Cinema, Televisão e Antropologia.

Fotos: Divulgação/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Contatos para a imprensa: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa: (92) 3131-2450 e Erleilson Brito (92 99214-5547) e Jhonny Lima (92 98215-7868). E-mail: imprensa@cultura.am.gov.br

Curtir isso: Curtir Carregando...