Compositores do Amapá entram para a história da Mangueira ao escreverem sambas que exaltam as raízes da Amazônia Negra

Sob articulação do governador Clécio Luís e o senador Davi Alcolumbre, seletiva neste sábado, 23, vai levar uma criação de artistas do estado para a etapa final do concurso na capital carioca para o Carnaval 2026.

Neste sábado, 23, seis composições de sambistas do Amapá participam da etapa estadual do concurso de samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira, no Trapiche Santa Inês, na Orla de Macapá. A seletiva vai escolher qual criação irá para a grande final, marcada para o dia 27 de setembro, na quadra da tradicional escola de samba carioca, no Rio de Janeiro. O tema para o Carnaval 2026 da Verde e Rosa é “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”.

É a primeira vez que o Amapá recebe o concurso cultural, resultado de um diálogo do governador Clécio Luís e a presidente da Mangueira, Guanayra Firmino, articulado pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, para valorizar compositores, músicos, arranjadores e todos que fazem o carnaval amapaense. Durante a programação serão realizadas Roda de Samba, show da mangueirence Karinah, DJ’s e show especial da Mangueira.

Os compositores do Amapá escreveram sambas que passam a integrar a trajetória da Estação Primeira de Mangueira, uma das escolas mais tradicionais do carnaval carioca. Inspirados no enredo que homenageia Mestre Sacaca, símbolo da sabedoria popular amazônica, os artistas amapaenses transformaram em poesia a força da Amazônia Negra, exaltando raízes que unem memória, identidade e resistência cultural. O concurso é promovido pela agremiação, com apoio do Governo do Estado e da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap).

As composições trazem elementos da ancestralidade afro-amazônica, da religiosidade popular, das histórias ribeirinhas que moldam a identidade do povo amapaense. De acordo com a secretária de Estado da Cultura, Clicia Vieira Di Miceli, o momento representa um marco para o estado.

“É histórico. Todos os compositores e músicos do Amapá estão de parabéns por se empoderar dos conhecimentos da nossa ancestralidade e transformar tudo isso em belos sambas, que deixam a competição muito acirrada, pois todas as composições estão belíssimas. O Amapá está escrevendo sua história, cultura e sua gente no coração da Sapucaí. A Mangueira abre espaço para que a Amazônia Negra seja celebrada em todo o Brasil, mostrando nossa potência criativa na musicalidade, nas diversas formas do fazer cultural e da mesma forma o Estado também está abrindo as braços para que a Mangueira conheça toda a nossa herança cultural, para que isso tudo seja apresentado da melhor maneira na Avenida, em 2026”, destacou a secretária.

As composições escrita pelos amapaenses já estão disponíveis nas plataformas digitais oficiais da Mangueira e do Governo do Amapá. Mais que um concurso, a iniciativa simboliza um encontro entre territórios culturais distintos, mas complementares. Ao unir a tradição do samba carioca com a poesia amazônica, a Mangueira amplia as fronteiras da festa e dá visibilidade a narrativas que, por muito tempo, permaneceram à margem do cenário nacional.

Em 2026, quando a verde e rosa atravessar a Marquês de Sapucaí, não será apenas a história da Mangueira que estará em destaque. Será também a voz da Amazônia Negra, pulsando em cada tamborim, reafirmando a ancestralidade que resiste e se reinventa no maior espetáculo popular do planeta.

