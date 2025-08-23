Dia Mundial da Limpeza 2025: Brasil a frente da maior mobilização ambiental do planeta

Instituto Limpa Brasil (Let´s do It) mobiliza mais de 1.000 cidades e incentiva protagonismo juvenil em eventos internacionais

Brasil à Frente da Maior Mobilização Ambiental Global

No dia 20 de setembro de 2025, o Brasil realizará a maior ação ambiental coletiva do planeta: o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). Pela segunda vez, o evento está oficialmente inserido no calendário da Organização das Nações Unidas (ONU), consolidando sua importância na agenda climática global.

A mobilização nacional é coordenada pelo Instituto Limpa Brasil, representante oficial do movimento internacional Let’s Do It!, que já uniu mais de 211 países e territórios.

Voluntariado e Impacto: Resultados que Inspiram

Em 2024, mais de 618 mil brasileiros participaram dos mutirões de limpeza, resultando na remoção de 1.256 toneladas de resíduos em mais de mil eventos pelo país. A campanha gerou 1.854.000 horas de trabalho voluntário, o equivalente a uma economia estimada de R$ 11 milhões aos cofres públicos.

O crescimento foi de 3% em relação ao ano anterior, sinalizando o fortalecimento da governança ambiental e da mobilização da sociedade civil. Com apoio de escolas, empresas, ONGs e cooperativas de catadores, a campanha contribui diretamente com a redução de custos urbanos, a educação ambiental e o engajamento em políticas públicas sustentáveis.

Seja os 5% que Transformam o Mundo

O lema nacional da campanha em 2025 é: #StriveForFive – Seja os 5% que transformam o mundo. A meta é mobilizar pelo menos 5% da população brasileira, número identificado por pesquisas em ciência comportamental como suficiente para gerar mudanças de comportamento em larga escala.

“O conceito vem da ciência comportamental, que mostra que quando pelo menos 5% de uma população adere a uma nova prática, essa mudança pode se espalhar como norma social. O Brasil é um exemplo poderoso de como a ação comunitária pode transformar realidades. Ver jovens liderando, milhares de voluntários nas ruas e uma nação inteira se unindo para cuidar do planeta mostra que o impossível se torna possível quando 5% da população se engaja.” Diz Heidi Solba, Presidente Global do Movimento Let’s Do It World (Estônia).

Com esse chamado, o Instituto Limpa Brasil Let’s do It busca despertar uma nova consciência coletiva, onde cada atitude conta, mas esse dia pode mudar o mundo.

Juventude Brasileira Ganha o Mundo com Liderança Climática

O protagonismo jovem é uma das marcas da campanha no Brasil. Três meninas brasileiras estão se destacando internacionalmente por sua atuação ambiental:

Maria Vitória Brilhante (Mavi), com apenas 12 anos, foi selecionada para o Global Youth Climate Training Programme 2025, promovido pela Universidade de Oxford. Ela é a brasileira mais jovem a integrar o programa que forma líderes climáticos globais.

Jahzara Johari Ona e Jady Veríssimo participaram da 62ª Sessão da ONU sobre Mudança do Clima (SB62), em Bonn (Alemanha), por meio da iniciativa Bonn Climate Camp Bridge.

As três fazem parte do programa “Meu Futuro, Minha Voz”, do Instituto Limpa Brasil. Vindas da periferia e engajadas com a educação ambiental, representam um Brasil jovem, consciente e transformador.

“A presença dessas meninas nesses espaços comprova que, com educação, compromisso social e oportunidades, novas lideranças se destacam no mundo.” afirma Edilainne Muniz Pereira, Diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil

Como Participar: Junte-se ao Mutirão

Cada gesto de cuidado com o meio ambiente é um ato de carinho com a nossa casa comum. Você pode participar como voluntário ou organizar um mutirão em sua comunidade. Acesse em link, escolha a ação mais próxima de você ou cadastre a sua.

Serão instalados ecopontos temporários e permanentes, haverá distribuição de materiais, ações educativas e mutirões em praças, praias, escolas, rios e florestas urbanas. Empresas, cooperativas e prefeituras estão se unindo a essa grande rede pelo planeta.

Sobre o Instituto Limpa Brasil

O Instituto Limpa Brasil, fundado em 2010 pela empresa Atitude Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão: Promover educação e mobilização pública, de forma democrática e inclusiva, para erradicar o descarte inadequado dos resíduos restaurando o meio ambiente, construindo uma cultura de reciclagem, consumo consciente, produções responsáveis, economia circular, gerando renda para catadores de materiais recicláveis.

O Instituto Limpa Brasil é o representante oficial no Brasil do Let´s do It! Maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos que já atraiu mais de 114 milhões de voluntários em ações de limpeza em mais de 211 países. Saiba mais em link e siga-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn.

