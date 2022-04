Ministério Público faz visitas institucionais em Serra do Navio

Nesta quarta-feira (6), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do promotor de Justiça Fabiano Castanho, titular da Promotoria de Justiça de Pedra Branca e Serra do Navio, esteve no Município de Serra do Navio para verificar a prestação de serviços à população. Foram realizadas visitas institucionais à Prefeitura Municipal e na Delegacia de Polícia.

Na Prefeitura de Serra do Navio, o membro do MP-AP foi recebido pela vice-prefeita Paulinha Santos, e pela equipe de servidores. A juíza de Direito, Fabiana Oliveira, e o Defensor Público, Leonardo Guerino, participaram da visita para tratar das questões de interesse do município de Serra do Navio e da comunidade local.

O promotor de Justiça também visitou a Delegacia de Polícia de Serra do Navio, que tem como titular o delegado Wenderson Braga da Silva. Na oportunidade, apresentou sugestões e experiências para o aprimoramento do sistema de persecução penal e também verificou as condições das instalações da unidade policial.

Foi constatada a precariedade das condições de trabalho dos policiais civis, que, além de estarem sem viatura há mais de um ano, estão com parte da estrutura da unidade em avançado estado de exteriorização, como o telhado e partes externas do prédio.

Fabiano Castanho comprometeu-se a verificar, junto às administrações superiores da Polícia Civil, as medidas necessárias para que seja garantido aos policiais de Serra do Navio as condições mínimas e dignas de prestação permanente do serviço de segurança pública com qualidade.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...