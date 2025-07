Unifap publica edital para seleção 2025 do Mestrado em Biociências

Os candidatos devem observar atentamente os pré-requisitos e a documentação exigida no edital.

O Programa de Pós-Graduação em Biociências da Universidade Federal do Amapá (PPGB/Unifap) publicou, nesta segunda-feira (31), o edital de seleção para a nova turma do curso de mestrado acadêmico. As inscrições serão feitas exclusivamente online, no período de 4 de julho a 4 de agosto, por meio do site oficial do programa ou pelos formulários específicos (links abaixo).

Ao todo, o processo seletivo oferece 24 vagas; dessas 18 para ampla concorrência e 6 reservadas para ações afirmativas. A seleção ocorre em duas etapas: avaliação do projeto de pesquisa e entrevista (fase eliminatória), seguida da análise do currículo Lattes (fase classificatória). Ambas as etapas têm peso igual na pontuação final. Podem participar da seleção candidatos com diploma de graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado ou Licenciatura), áreas afins ou cursos de Tecnólogo reconhecidos pelo órgão competente.

O mestrado pretende formar profissionais com sólida base teórico-metodológica, capazes de atuar no ensino e na pesquisa, especialmente nas áreas de Ensino, Biodiversidade e Saúde. A proposta do programa é qualificar pesquisadores para ingresso em doutorados no Brasil ou no exterior e oferecer formação de excelência para atuação no mercado de trabalho. Ao final do curso, os aprovados recebem o título de Mestre em Biociências.

Serviço:

Contato: Prof.Dr. Fernando Garcia – 96 8401-7190

Acesso ao edital em: https://www2.unifap.br/biologia/ppgb/

Inscrições nas vagas de ações afirmativas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIPP0LjX0h_GNxvmrBE20vK6QQteb62EJkj24aWpOMPaPInA/viewform

Inscrições ampla concorrência: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaBNf1feOZCQzxYk83JMTvWiFLo3Uguz-h2yLd8vbjpP2mvw/viewform

