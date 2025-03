Pop Rua Jud e parceiros realizam curso de formação para população em situação de rua

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) deu início ao Curso de Formação em Informática para pessoas em situação de rua. A iniciativa, realizada por meio do programa Pop Rua Jud, coordenado pelo juiz Marconi Pimenta, é fruto de parceria com a Justiça do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) e com a juíza Núbia Guedes, titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá. Os encontros ocorrerão às sextas-feiras, no Fórum Trabalhista de Macapá, e têm como objetivo promover acolhimento e qualificação profissional a essa população.

Durante a programação de atividades, os participantes irão desenvolver habilidades que os preparem para o uso do mundo digital, por meio de um curso com noções básicas de informática. As aulas incluem ensinamentos sobre o uso do mouse e do teclado, conceitos fundamentais de computador, manipulação de arquivos e navegação na internet. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inclusão social e acesso ao mercado de trabalho para pessoas em situação de rua.

Para a juíza Núbia Guedes, o curso é motivo de muita alegria e uma oportunidade de transformar a vida dessas pessoas. “É uma honra para o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região firmar essa parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá em prol da população em situação de rua. Essa é uma chaga social, e ocuparmos espaços de poder nos permite promover transformação. Pensamos em aproveitar nossa sala de informática equipada para oferecer esse curso, que pode abrir caminhos, ajudar a montar um currículo, acessar redes sociais e dominar ferramentas digitais. É uma oportunidade real de mudança de vida”.

O juiz Marconi Pimenta, coordenador do Pop Rua Jud no Amapá, ressaltou que o projeto tem como base a oferta de novas oportunidades como forma de reconstruir a dignidade. Segundo ele, a ação é um passo importante para promover a autonomia de pessoas em situação de rua e facilitar sua inserção no mercado de trabalho.

“Este curso é mais do que uma aula de informática, é uma janela para novos começos. Falamos de pessoas que, por várias razões, foram deixadas às margens, mas que agora encontram um caminho de volta, com dignidade e esperança. Unimos forças com parceiros como a Justiça do Trabalho para oferecer não apenas conhecimento técnico, mas também um espaço seguro, onde elas se sentem vistas, ouvidas e acolhidas. O Cejusc Norte se tornou esse porto de chegada, onde cada história importa. Através desse trabalho humanizado, ajudamos a construir pontes para um emprego, um tratamento de saúde ou simplesmente a chance de recomeçar a vida”, destacou o magistrado.

Mais sobre o Pop Rua Jud Amapá

O programa Pop Rua Jud Amapá atende a resolução n° 425/ 2021 do CNJ, que institui a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades.

Em 2023 e 2024, foram realizadas ações em Macapá e Santana. A iniciativa beneficiou centenas de pessoas, com diversos tipos de atendimentos. Entre os cidadãos atendidos, alguns conseguiram empregos, apartamentos e até mesmo mobílias para as suas moradias.

A ação consiste em uma abordagem de pessoas sem teto para cadastramento e oferta de serviços de cidadania e prestação jurisdicional. Os cidadãos identificados na busca ativa terão seus pleitos encaminhados às instituições públicas para a resolução desses problemas.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Naiane Feitoza

Arte: Flávio Lacerda

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...