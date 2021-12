Sine Macapá oferta vagas de emprego em 13 áreas para 22 de dezembro; veja lista

Além das oportunidades diárias, há seleção para 543 vagas para uma mineradora em instalação no estado.



Por g1 AP — Macapá

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Na capital, os atendimentos acontecem de 8h às 12h, na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita).

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

almoxarife

carpinteiro

cozinheiro geral

desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação

garçom

inspetor de qualidade material

mecânico de manutenção de automóveis

montador de móveis e artefatos de madeira

pedreiro

pintor de automóveis

supervisor de logística

técnico de rede (telecomunicações)

trabalhador rural

G1 AP

