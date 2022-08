Prefeitura de Santana realiza caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Na manhã do último sábado, 20, a Prefeitura de Santana promoveu uma caminhada pelas ruas do município pelo fim da violência contra a mulher. A atividade faz parte da campanha Agosto Lilás, que tem como principal objetivo promover conscientização para o combate a todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres.

Em Santana, a ação envolveu a participação da comunidade escolar, da sociedade e de várias Secretarias Municipais e Estaduais para destacar a seriedade do assunto e fazê-lo alcançar o maior número de pessoas.

A vice-prefeita de Santana, Isabel Nogueira, disse que combater à violência de gênero é uma causa abraçada pela gestão municipal e reitera a importância de ser defendida por todos:

“O combate à violência contra a mulher é uma causa abraçada pela nossa gestão, mas também tem que ser abraçada por toda a sociedade. A gestão Bala Rocha trabalha esse combate, não apenas no mês de agosto, mas todos os dias e assim deve ser”, expressou a vice-gestora.

Em junho de 2022, a Polícia Civil do Amapá divulgou dados referentes à redução de 54% de casos de violência doméstica em Santana, no período de 20 de março a 28 de maio. Acredita-se que a diminuição pode ter ocorrido devido à uma série de medidas e uma delas é a possibilidade de registrar o crime de violência doméstica via internet, através do endereço eletrônico: http://delegaciavirtual.policiacivil.ap.gov.br/.

Segundo a titular da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Santana (SPPMS), Léa Soryana, a caminhada foi de extrema importância para enfatizar a luta pelo fim da violência e para pedir justiça por todas as vítimas que tiveram suas vidas interrompidas:

“A nossa atitude “Lilás” enquanto Secretaria é promover debates e trazer a conscientização pelo fim da violência contra a mulher”, expressa a Secretária Léa Soryana.

A mobilização contou com a presença de familiares de várias mulheres vítimas de violência doméstica. Dentre elas, parentes e amigos de Raiane Miranda, assassinada há 2 anos após o término do relacionamento. A jovem de apenas 20 anos deixou uma filha e a família segue até hoje na busca por justiça para o caso.

A tia da vítima, Cleuma Miranda, fez um apelo à toda a sociedade, pedindo mais respeito e amor com as mulheres:

“Completamos 2 anos sem a presença da Raiane por causa de uma pessoa que não aceitou o fim do relacionamento. A luta é grande e nós vamos em busca de justiça”, afirma Cleuma Miranda.

A programação segue até o final de agosto, com destaque para esta quinta-feira, 25, para a promulgação da Lei municipal que levará o nome de Raiane Miranda, e ainda, o lançamento de uma cartilha em defesa das mulheres.

Violência contra a mulher é crime, não se cale, denuncie!

Conheça os canais de atendimento

No Brasil, ligue para a Central de Atendimento à Mulher: Disque 180. No exterior, faça a denúncia a qualquer hora do dia ou da noite pelo site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: https://ouvidoria.mdh.gov.br/

*As ligações são confidenciais e as denúncias podem ser anônimas.

Luana Silveira – Assessora de Comunicação da Prefeitura Municipal de Santana

Contato: [email protected]

Acompanhe na íntegra: https://www.santana.ap.gov.br/agosto-lilas-prefeitura-de-santana-realiza-caminhada-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher/

