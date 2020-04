Vitamina D pode ajudar a diminuir os riscos da Covid-19, diz estudo

Maioria dos pacientes internados por coronavírus apresentou carência de vitamina D, especialmente os idosos

REBECA MOTA

Manaus – A vitamina D pode ser uma parceira no combate ao novo coronavírus. Isto porque, segundo um estudo realizado por cientistas na Universidade de Turim, na Itália, vitamina não é uma cura, mas uma aliada capaz de reduzir os fatores de risco da doença.

De acordo com a pesquisa, a maioria dos pacientes hospitalizados por Covid-19 observados apresentou ausência da vitamina D, especialmente os idosos. “A compensação por essa ampla deficiência de vitamina pode ser alcançada principalmente expondo-se à luz do sol, tanto quanto for possível, mesmo que seja em varandas e terraços, comendo alimentos ricos em vitamina D e, sob supervisão médica, tomando medicamentos específicos “, disseram os pesquisadores ao jornal italiano La Repubblica.

Os autores da pesquisa sugerem aos médicos que, junto com as medidas gerais de prevenção, “garantam níveis adequados de vitamina D na população, mas sobretudo naqueles já infectados, em seus familiares, profissionais de saúde, idosos frágeis, pessoas em residências assistenciais, de quarentena e todos os que, por várias razões, não se expõem adequadamente à luz do sol”.

